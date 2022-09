Selon le communiqué publié vendredi, les blocages seront «plus nombreux et dureront plus longtemps» que ceux du mois d'avril. Pendulaires, préparez-vous donc déjà à prendre votre mal en patience. (mbr)

Face à l'urgence climatique et à la crise énergétique qui guette la Suisse et le confort de ses habitants, le mouvement «Renovate Switerland» propose une «rénovation thermique des bâtiments» pour «sortir des énergies fossiles et démarrer la transition écologique». Et pour ce faire, il réclame à la Confédération de débloquer «immédiatement» quelque quatre milliards de francs , afin que «100 000 personnes reçoivent une bourse et puissent se reconvertir dans les métiers du bâtiment».

Après plusieurs blocages, en avril dernier, ils sont de retour. Les activistes climatiques et autres sympathisants du mouvement «Renovate Switzerland» (qui exige la rénovation thermique des bâtiments de Suisse), sont sur le point de lancer de nouvelles actions, à compter de la semaine prochaine.

