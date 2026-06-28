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Commentaire

Les stations attirent des fonds qu’elles ne savent pas gérer

Crans-Montana, comme la plupart des stations, est encore gérée comme un gros village de montagne et ignore les risques liés aux investisseurs qu'elle attire.

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Pendant son enquête sur l’incendie au Constellation, le ministère public a demandé à la commune de Crans-Montana de lui livrer tous les documents liés au bar. Mais la commune n’en a d’abord apporté qu’une partie. Pourquoi? Parce que certains cartons ont été retrouvés dans la cave d’un élu à la retraite!

Il n’y a très probablement pas ici de mauvaise intention. Juste un immense amateurisme. Et ce n’est qu’un exemple des nombreux couacs communaux qui affleurent au gré de la procédure.



Crans-Montana est le résultat de la fusion relativement récente de cinq petits villages de montagne. Les structures, les compétences y sont encore très liées aux traditions alpines. Tout le monde se connaît au sein de l’administration, par la fanfare, le parti ou l'école, c’est selon. Et aucun service n’a vraiment les moyens d’avoir des grands spécialistes dans chacun des domaines qui paraîtraient cruciaux.

Les enjeux d'une grande ville très spéciale

Pourtant, Crans-Montana, comme toutes les stations luxueuses de Suisse, assume les enjeux d’une grande ville. D’une grande ville très spéciale même, puisqu'elle attire des fonds et des personnes du monde entier. Dans leur fonction communale à 20% – à côté de leur profession d’instituteur, de notaire, de maçon ou d’agriculteur –, quel élu va se soucier de la provenance d'une fortune ou du profil d’un nouvel investisseur?

Il suffit de quelques exemples pour s’en convaincre. L’oligarque russe Roman Abramovich, à l’époque propriétaire du FC Chelsea, avait voulu s’installer à Verbier. Aucune autorité locale n’y avait vu de problème. Jusqu’à ce que Fedpol intervienne, au nom de la sécurité intérieure, pour rappeler que cette immense fortune était liée à la mafia russe.

Pendant ce temps, à Crans-Montana, on avait vendu les remontées mécaniques à un Tchèque, dont la fortune n’était pas totalement claire, mais surtout dont les méthodes ont mis à mal la réputation de la station. Suite à un désaccord, il avait opté pour la tactique du bras de fer – style pays de l’Est – en fermant purement et simplement la station en avril 2018.



Un peu plus loin sur le Haut-Plateau, on a ouvert les bras à des investisseurs russes hyper fortunés et proches du pouvoir qui construisent un immense complexe touristique. Le projet a été porté pendant quinze ans par diverses personnalités russes, toutes plus intrigantes les unes que les autres. Le complexe n'est toujours pas terminé.

D’autres fonds, dans d’autres lieux, sont amenés par des Italiens qui présentent tous les «redflags» liés à la mafia. C’est peu de dire qu’il n’existe aucun réflexe de détection des risques liés à ces deniers venus d’ailleurs, dans les stations helvétiques.



Ces exemples sont les plus extrêmes qui existent. Mais de manière générale, la question de l'origine des fonds étrangers qui affluent dans certaines stations devrait faire l'objet d'une certaine attention. Si tel avait été le cas, l’incendie de Crans-Montana aurait-il pu être évité? Impossible de le savoir. Mais les questions posées aujourd'hui par la presse étaient déjà pertinentes il y a 10 ans.