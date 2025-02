Commentaire

Genève est humiliée

Genève, l’ex-«capitale» de la Suisse romande, n'en finit pas de perdre des plumes: la télé, les trains, les entreprises. Jusqu'à quand l'hémorragie?

Plus de «Suisse»

Longtemps, même les Vaudois en convenaient, la chose allait de soi pour les Jurassiens et les Valaisans, Genève fut la capitale de la Suisse romande, son Paris. C’est fini. La voilà, non pas devancée, mais dépréciée. Prenons la ligne CFF du pied du Jura: pour rejoindre Genève en partant de Neuchâtel, il faut – on ne le découvre pas, mais on ne s’y fait pas – changer à Renens, de train et de quai, sauf exception confirmant la règle du nouvel horaire de la région fédérale.

Pour l’ex-«capitale» de la Suisse romande, traitée, en attendant mieux, comme une Vesoul sur la ligne non électrifiée Paris-Bâle, c’est humiliant

En choisissant Genève pour lieu de sa conférence de presse, tenue ce vendredi, les communes de l’Arc jurassien mécontentes des réformes introduites par les CFF ont voulu dire toute l’importance qu’elles accordent au statut de la cité-canton dans l’ensemble confédéral. Or, supprimer les liaisons ferroviaires directes avec Genève et son aéroport sur l’un des axes Est-Ouest de la Suisse, c’est dévaluer le statut de Genève, partant, celui de la Suisse romande, qui vit mieux avec deux poumons sains, le genevois et le lausannois.

Dufour, reviens!

Il est loin le temps de la Genève rayonnant de la victoire du général Dufour sur les troupes du Sonderbund. Ce n’est pas qu’elle vend les bijoux de la couronne, c’est qu’elle les perd, ou se les fait voler, ce qui revient au même. Du côté de la RTS, le départ de l’«info» de la «tour de la télé», située sur le mythique Quai Ernest-Ansermet, pour Ecublens dans la banlieue de Lausanne, est sans doute le symbole le plus marquant d’une forme de dégringolade genevoise.

La ville et le canton restent riches de ses Aga Khan toujours vivants, de ses courtiers, de ses marques horlogères prestigieuses, sources d’abondantes rentrées fiscales, mais le décrochage la guette. On craint qu’il ne soit à l’œuvre: le raccordement ferroviaire et la télé, donc, mais aussi le déménagement annoncé de la multinationale SGS pour Zoug, le choix de Bâle pour l’organisation de l’Eurovision, l’installation dans le chef-lieu vaudois de l’école romande de théâtre, le choix de Lausanne, là encore, comme nouveau centre de la presse romande, au détriment de la rue des Savoises, orpheline depuis la disparition du quotidien La Suisse, en 1994.

Genève se «déshelvétise»...

Et maintenant, la crainte d’un détricotage des organisations internationales qui jusqu’ici bénéficiaient du carnet de chèque américain, confisqué par Donald Trump.

Si Genève se «déshelvétise», par éloignement, par la volonté, peut-être, d’une partie de la Suisse qui la trouve trop peu suisse, elle gagne des habitants, et ses relations transfrontalières se développent, grâce à la coopération des CFF et de la SNCF. Tout cela n’est probablement pas très glamour, tant la France voisine accuse des années de retard en presque tout et, disons-le, fait peur à plus d'un. Mais se crée là, qui sait, une future métropole.