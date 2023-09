Ignazio Cassis portant le maillot du HC Lugano. Lugano, 28 octobre 2017. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Commentaire

Cassis, c'est fini?

En s'en prenant avec virulence aux médias, le chef du Département des affaires étrangères a peut-être exprimé un ras-le-bol allant bien au-delà de ses relations avec la presse.

On voit d’ici la scène. Berne, aux aurores. Les couloirs et les bureaux sentent ce frais mélange d’encaustique et d’eau de parfum. La conseillère personnelle du conseiller fédéral s’apprête à lui résumer la presse du jour. «Je vous préviens, c’est pas génial», dit-elle. «Allez-y!» Elle commence. Il s’emporte: «Mais qu’est-ce qu’il est con! Il comprendra jamais rien, celui-ci.» Elle continue. «Celle-là, j'peux pas la piffrer, faut toujours qu’elle soit négative.» Ainsi de bout en bout.

Eh bien, même ce classique de la relation toxicodépendante entre politiques et journalistes, aujourd’hui n’existe plus pour Ignazio Cassis. Il y a renoncé.

Il s’est confié là-dessus en public, sur ses terres tessinoises, lors d’un meeting électoral début septembre, rapportait lundi le Tages Anzeiger citant des confrères transalpins. Le conseiller fédéral semblait se libérer d’un poids. D’une souffrance trop longtemps endurée. Il s’est plaint comme on se plaint seulement auprès des siens, comme au retour d’un séjour chez des gens avec qui on partage peu de choses, avec qui on doit tout le temps composer.

«Des articles de journaux débiles

Alors, oui, Ignazio Cassis s’est lâché. Contre la presse. Qui s’en remettra. Mais lui, est-il déjà passé à autre chose? Ou pose-t-il les jalons de sa future relation avec les médias? Des médias houspillés comme jamais dans son quart d'heure tessinois: nous ne devons pas «nous laisser intimider par des articles de journaux débiles», a-t-il lancé au micro, debout sur la petite estrade de Sant’Antonino, dans le Sopra Ceneri.

Mais on aurait dit qu’il était là pour se confesser autant que pour attaquer. Comme un abstinent jurant de ne pas replonger, il a dit:

«Je ne lis plus les journaux. Ils ne sont pas bons pour moi. Ils ne m'aident pas à trouver l'énergie pour faire les bonnes choses. Depuis que je ne le fais plus, je suis trois fois plus rapide» Ignazio Cassis

Mais qu'est-ce que tout ça veut dire?

Comment interpréter la diatribe du ministre des Affaires étrangères? N’était-ce qu’on long lapsus, la presse, un mot pour un autre? Si oui, lequel? Ou plutôt lesquels: Berne, la politique, le peuple? Bref, dans cet adieu aux plumitifs, Ignazio Cassis, rarement loué, souvent critiqué, médecin ignoré durant la pandémie, a peut-être exprimé un ras-le-bol de beaucoup plus.

Psychologie de grotto à 5 heures du matin? C’est possible.

Le proche avenir dira si le conseiller fédéral libéral-radical, qui, à Sant’Antonino, n’a pas fustigé que la presse, la polarisation UDC-PS aussi, a pris ce soir-là, chez lui, au village, une option sur sa retraite ou s’il a, au contraire, bouffé du sanglier.