Eden Golan. Image: AP

Commentaire

Eurovision: ce que cache la remontada d'Israël

Le public du «bloc de l'Ouest» a placé à la quasi unanimité la chanson israélienne en tête samedi à l'Eurovision, alors qu'Israël est décrié pour sa guerre à Gaza. Ce vote s'oppose au discours actuel sur l'Etat hébreu.

Plus de «Suisse»

Le vote du public pouvait tout changer à l'Eurovision. Pour Israël, il a tout changé. Eden Golan, la représentante de l’Etat hébreu qui se morfondait dans les profondeurs du classement avec sa cinquantaine de points attribués par les jurys nationaux, en a tout à coup récolté plus de 300 de la part du public, se hissant à la 5ᵉ place finale. La chanson israélienne avait sans doute des atouts sur un plan musical, la qualité artistique du «produit» ne suffit toutefois pas à expliquer cette avalanche de points sortis des urnes – le vote secret a joué ici tout son rôle.

Que s’est-il passé? Remarquons pour commencer que les pays (on parle du vote du public) qui ont placé en tête Israël appartiennent au bloc occidental, tel qu'il existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale: Suisse, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suède, etc. En tout, le public de 15 pays sur 25 a attribué le nombre de points maximum à Israël. C'est énorme. C'est surtout inattendu au regard du discours ambiant qui présente Israël sous le traits d'un Etat voyou.

Les points attribués à Israël👇 Les points attribués à Israël. image: capture

Pourquoi ce vote massif en faveur d'Israël? On peut formuler plusieurs hypothèses.

Eden Golan, harcelée par la rue à Malmö, méprisée par certains de ses concurrents, a pu apparaître comme une «victime». Une partie du public aura voulu la défendre. Mais cette raison paraît secondaire par rapport à d’autres.

L'Occident a choisi son camp

Le bloc occidental (Australie comprise, qui pouvait voter parmi le «reste du monde», lequel a également gratifié Israël de 12 points) a d’une certaine manière choisi son camp. Si le vote du public de l’Ouest pour l’Etat juif ne vaut sans doute pas caution des crimes de guerre imputés à Israël, voire du risque génocidaire qu'il fait courir à la population de Gaza, il témoigne à tout le moins d’une identification à l'Etat refuge créé en 1948, trois ans après la libération des camps de la mort.



Il est ainsi fort possible que ledit bloc de l’Ouest, depuis le 7 octobre, se projette dans l’actualité proche-orientale, y voyant un film d’épouvante dont il ne souhaite pour rien au monde faire l’expérience chez lui.

On ne jurera pas qu’il n’y a pas aussi dans ce plébiscite du public pour Israël une part de racisme anti-arabe ou antimusulman, mais la flambée d’antisémitisme, dès le 7 octobre, qui s’est manifestée par la non prise en compte, sinon la justification, dans une partie de la gauche et chez des citoyens de confession musulmane, du massacre qui s’était produit ce jour-là, a activé toutes les alarmes. C’est dire si ces 12 points accordés à Israël sonnent comme la réponse de la «majorité silencieuse» aux occupations d’universités, orchestrées par des partis ou groupes minoritaires, de nature politique ou religieuse.

Le récit «officiel» démenti

Prenons la Belgique, en première ligne dans la dénonciation de la répression israélienne à Gaza. Les 12 points accordés à la chanson israélienne par le public belge sont en totale contradiction avec la position «officielle». Les deux interruptions de programme de la chaîne flamande VRT, lors des passages d’Eden Golan sur les ondes, pour signifier la condamnation des bombardements israéliens, ont quelque chose d'artificiel. Même le public de l'Irlande, prête à reconnaître un Etat palestinien et dont la représentante à l’Eurovision a dénigré sa concurrente israélienne, a donné 10 points à Israël.

C’est comme si les deux hémisphères du cerveau occidental discordaient: l’un veut une fois pour toutes dire son fait à Israël, exige que soit enfin rendue leur dignité aux Palestiniens; l’autre veut se préserver. De quoi? Au doigt mouillé: de l’immigration extra-européenne, craignant la dilution. Les gens voient et entendent. Ce qu’ils disent en public n’est pas toujours ce qu’ils pensent ou ressentent en privé.

Ainsi, les «Allah ouakbar» scandés par un candidat musulman élu sur une liste écologiste à Leeds aux élections locales du 4 mai, au Royaume-Uni, peuvent expliquer une part des 12 points du public britannique à l’endroit d’Israël.

Le leader travailliste et le contrôle des frontières

Le discours prononcé le 10 mai par le leader travailliste britannique, Keir Starmer, insistant, comme rarement peut-être dans l’histoire de la gauche traditionnelle, sur la sécurité aux frontières, pourra être interprété comme un discours empruntant à la droite, voire à l’extrême droite, mais il rend compte plus sûrement d’une prise de conscience à gauche de la nécessité de s’emparer du thème de l’immigration, quitte à se salir un peu les mains.

Sinon, les «12 points» iront ailleurs, chez ceux qui n’ont justement aucun scrupule. A l'approche des élections européennes du 9 juin, la démocratie de l'Eurovision via les smartphones aura fait office de répétition générale.

Pour résumer, le vote compact du bloc de l’Ouest en faveur d’Israël est probablement celui de la crainte que ressent l’Occident face au «Sud Global», ce nouveau «tiers monde», Chine, Russie et Iran compris, présenté comme en pleine ébullition, où l’instauration de l'Etat de droit n’est pas la première priorité. Alors, l’Occident, en quelque sorte, se protège et vote à l’unanimité à l'Eurovision pour Israël, peut-être moins pour se porter à son secours que pour indiquer sa peur de perdre tout contrôle sur son avenir.