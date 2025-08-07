La pleine lune du mois d'août promet d'illuminer le ciel suisse pendant plus d'un soir. Image: Shutterstock / Unsplash, montage watson

La pleine lune de l'esturgeon va émerveiller les Suisses

Ce mois d'août, il sera particulièrement aisé d'admirer la pleine lune. Surnommée «lune de l'esturgeon» par les Amérindiens, elle devrait aussi paraître pleine la veille et le jour suivant l'événement dans le ciel de la Suisse.

Samedi prochain, le 9 août, aux alentours des 21h50, les Suisses pourront lever le nez en direction des cieux pour se délecter du magnifique spectacle lunaire mensuel. Il s'agira en l'occurrence de la pleine lune dite de l'esturgeon.

Que faut-il savoir sur la pleine lune d'août?

Comme toujours, c'est la météo, et en particulier la couverture nuageuse du pays qui sera déterminante pour observer notre satellite naturel dans toute sa beauté. A ce propos, MétéoSuisse prévoit un temps bien dégagé en Suisse romande ce samedi, ce qui devrait ravir les amateurs d'astronomie et de promenades vespérales. Il pourrait cependant y avoir quelques nuages dans le sud du Valais et à Genève.

Quand sera la prochaine «Super lune», et qu'est-ce que c'est? Derrière ce terme grandiloquent originaire de l'astrologie (à ne pas confondre avec l' astronomie ), se cache un principe plutôt simple: notre satellite naturel ayant une orbite elliptique autour de la Terre, sa révolution est naturellement marquée d'un point au plus proche de notre astre (appelé périapside) et d'un point le plus éloigné (appelé apoapside). C'est lors d'un passage au périgée de son voyage de 29,5 jours que la Lune apparaît plus grande dans le ciel. Le phénomène est d'autant plus saisissant lorsqu'elle est pleine, et l'addition de ces deux événements se produira le 7 octobre prochain. La différence de taille entre l'apogée et le périgée de la Lune dans le ciel est de 14%.

D'où vient le nom de la pleine lune du 9 août

Si vous êtes connaisseurs en la matière, ou si vous consultez régulièrement nos articles dédiés au sujet, vous savez que les surnoms attribués à ces pleines lunes nous viennent du peuple et de la culture amérindienne.

Mais alors, pourquoi l'esturgeon? Tout simplement parce qu'en août, c'est la saison durant laquelle la pêche à ce poisson dans les Grands Lacs d'Amérique du Nord est la plus propice et abondante. Cette lune marque également le début des récoltes, et l'approche de la fin de l'été.

Comment observer au mieux la pleine lune?

Outre les conditions météorologiques mentionnées plus tôt, il faudra, au coucher du soleil, regarder vers l'est. Après avoir atteint son point le plus haut dans le ciel, elle partira en direction de l'ouest.

(ysc)