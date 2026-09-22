De gauche à droite: Cédric Wermuth, coprésident du PS suisse, Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Cicad, et Mattea Meyer, coprésidente du PS. Image: montage watson

Commentaire

Le Parti socialiste n'aurait pas dû faire ça

En s'associant à une pétition de soutien à l'un des siens, mais visant la Cicad qui lutte contre l'antisémitisme, le PS Suisse a commis une faute.

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Imagine-t-on la direction du SPD, le Parti social-démocrate d’Allemagne, ou ce qu’il reste en France du Parti socialiste, signer une pétition s’en prenant à une organisation de lutte contre l’antisémitisme, fût-ce pour soutenir l’un des siens attaqué en justice par ladite organisation? Non, on ne l’imagine pas.

«Atteinte à la personnalité» vs «procédure-bâillon

C’est pourtant ce qu’a fait la semaine dernière la coprésidence du Parti socialiste suisse. Cédric Wermuth et Mattea Meyer ont cosigné une pétition lancée par une personnalité de la société civile, le cinéaste Jacob Berger, en défense du député genevois Sylvain Thévoz, poursuivi devant la justice civile genevoise par la Cicad, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, pour des publications répétées sur le réseau Linkedin, considérées comme attentatoires à la personnalité.

La Cicad estime sa réputation salie par des propos l’associant elle et son secrétaire général Johanne Gurfinkiel à l’entreprise «génocidaire» du gouvernement israélien à l’égard des Palestiniens. Les pétitionnaires dénoncent de leur côté une «procédure-bâillon portant atteinte à la liberté d'expression».

La petite musique de l'exception suisse

Dans le sillage de la pétition s'entend une petite musique: Johanne Gurfinkiel n’aurait pas les codes du débat public suisse, supposément consensuel et feutré. Une petite musique, par ailleurs, qui voudrait qu’on ne lutte pas contre l’antisémitisme en Suisse et en Suisse romande en particulier, comme on le fait en Allemagne et en France. Ces arguments déshonorent les personnes qui y recourent. Les inscriptions antisémites et racistes en mars 2025 lors des Brandons de Payerne montrent si besoin était que l’antisémitisme et le racisme obéissent à des idéologies ou pulsions universelles. Nous y reviendrons.

Gêne au moment d'assumer

Nous avons tenté de joindre la semaine dernière Cédric Wermuth, ainsi que l’ancienne conseillère fédérale socialiste Micheline Calmy-Rey et l’actuelle présidente des Verts, Lisa Mazzone, également signataires de la pétition de soutien à Sylvain Thévoz, pour leur demander la raison de leur démarche. Pas de réponse ou pas d’autre que celle déjà fournie dans le cas de Lisa Mazzone: «Je ne peux que répéter que j’estime important que le débat politique reste dans le champ politique.»

La gêne était visiblement présente au moment d’assumer des signatures visant la seule organisation pleinement dédiée à la lutte contre l’antisémitisme en Suisse romande.

Une gêne à ce point palpable que le Parti socialiste genevois, dont le coprésident Cyril Mizrahi s’est abstenu de signer la pétition, a publié par la suite, mais un peu tardivement, un communiqué conjoint avec le PS Suisse et le PS de la ville de Genève, pour expliquer le sens donné à ces paraphes. On se dit que les socialistes auraient pu tout aussi bien rédiger une déclaration de soutien à Sylvain Thévoz sans passer par la case pétition, une pétition sur laquelle ils n’avaient pas la main et qui était destinée au pouvoir judiciaire. Etait-il opportun que les dirigeants d'un parti national signent une texte adressé au tribunal chargé de juger l'un de leurs élus? Est-ce bien respectueux de la séparation des pouvoirs?

Ce que la coprésidence du PS Suisse s’est permis en se joignant à cette pétition, elle ne le se serait probablement pas autorisé s’il s’était agi de dénoncer la manière d'agir de l’homologue alémanique de la Cicad. Pourquoi? Parce qu’elle aurait craint pour elle le dégât d’image dans une région du pays visiblement plus sensible à l’histoire de l’antisémitisme en raison de sa proximité culturelle avec l’Allemagne, mais, surtout, parce qu’elle a conscience qu’il y a des choses qui ne se font pas.

Hégémonie «antisioniste»

Le PS Suisse a dû se dire qu’une exception était possible pour Genève. Le parti sait qu’une hégémonie «antisioniste» prévaut à gauche en Suisse romande. Plus prosaïquement, les élections fédérales approchent et, tout comme l’UDC vis-à-vis des groupuscules identitaires d’extrême droite, le PS entend donner des gages à la gauche radicale. Tant et si bien qu’une frange «insoumise» (l'équivalent idéologique du parti de Jean-Luc Mélenchon en France) fait aujourd’hui sa vie au sein du PS, quand elle ne lui dicte pas la musique sur certains thèmes.

La Cicad fait tache dans ce paysage hégémonique. En culpabilisant ceux des antisionistes qui ont tiré un trait sur Israël et le droit du peuple juif à disposer d’un Etat, elle donne mauvaise conscience. Or, les militants détestent avoir mauvaise conscience.

On ne sait si Israël, dont la fuite en avant sécuritaire au détriment des Palestiniens ressemble parfois à un suicide, sera toujours là dans 30 ou 40 ans. Mais si cet Etat devait disparaître, la question d’une terre refuge pour les juifs face à l’antisémitisme, qui, lui, ne disparaîtra pas, resterait. Cette question, tous ceux qui, essentiellement à gauche, n’ont eu aucun égard pour les victimes israéliennes du pogrom du 7-Octobre, devraient se la poser.

Les contradictions de cet hebdomadaire satirique

L’antisémitisme qui s’est manifesté à Payerne lors du carnaval de 2025 ne doit rien à Israël. A ce propos, on ne peut que s’étonner de l’absence, à l’époque, dans les colonnes de Vigousse, d'un traitement digne de ce nom des «tags de Payerne», pourtant un sujet en or pour un hebdomadaire satirique porteur de valeurs morales. Rappelons l’inscription «On a gazé la blatte» apparue de nuit sur une vitrine, qui faisait référence par un jeu de mots au nom de famille de l’ancien propriétaire juif d’un magasin de la ville. Or le rédacteur en chef de Vigousse fait partie des primo-signataires de la pétition lancée par Jacob Berger. Son hebdomadaire n'avait consacré au scandale des tags qu'une brève et un dessin très peu dérangeant.

Soit, mais dans ce cas, à quoi bon dénoncer en «Une», comme le satirique l'a fait dans son numéro du 11 septembre dernier, le retour de l’extrême droite en ex-Allemagne de l'Est, quand on sait que le programme de l’AfD est précisément d’en finir avec la culpabilité allemande pour le nazisme et la Shoah? Il y a là à tout le moins une incohérence.

On peut critiquer la Cicad

On peut critiquer la Cicad, la juger frileuse vis-à-vis du gouvernement israélien et penser que poursuivre un élu en justice pour ses propos n’est pas la bonne façon de lui répondre. Mais, de la même manière, on peut reconnaître à cette association le droit d'être attachée à l'existence d'Israël et de se défendre face à ce qui ressemble fort à une entreprise de délégitimation, menée principalement par la gauche radicale, mais pas seulement, la Cicad n'a pas que des amis dans la droite calviniste. Tout ça ne sent pas très bon.