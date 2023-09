Have Yourself a Merry Lidl Christmas: Faire ses courses chez Lidl, c'est quand le Père Noël nous salue déjà à la mi-septembre. Image: DR

Dans ce supermarché suisse, c'est déjà Noël

Des biscuits de Noël, des rennes, des chocolats de l'Avent et du panettone: le discounter Lidl a déjà la fièvre de Noël. Chez la concurrence, le calendrier est différent.

Benjamin Weinmann / ch media

Il y a quelques jours, c'était encore un peu l'été en Suisse, avec du soleil et des températures avoisinant les 25 degrés. Pourtant, chez Lidl l'hiver est déjà arrivé. En effet, le discounter a mis en vente de nombreux produits de Noël, mi-septembre.

Et on ne trouve pas seulement du pain d'épices. Une flopée de petits sacs de Saint-Nicolas, en plastique ou en jute. Juste à côté, sur cinq rayonnages: des tasses aux motifs de l'Avent, remplies de chocolat, et des maisons en pain d'épices à composer et à décorer soi-même. Vous en voulez encore? Lidl vend également des peluches du Père Noël et des rennes, le tout rempli de chocolats de Noël. Et pour le dessert, de la pâte d'amande, du stollen et du panettone. La totale.

Lidl est dans l'ambiance de l'Avent: le soleil brille à l'extérieur, le Père Noël est à l'intérieur. Image: DR

Une surprise pour Migros

Interrogée, la porte-parole de Lidl Vanessa Meireles a confirmé le lancement des ventes de produits de Noël cette semaine. Cela s'est fait «de manière analogue aux années précédentes». L'assortiment sera élargi progressivement. Les produits comme les étoiles à la cannelle ne seront disponibles que plus tard. Il s'agit d'une réaction à une demande du marché.

«Les clientes et les clients nous font régulièrement savoir qu'ils apprécient de pouvoir se préparer petit à petit à la période de Noël» Vanessa Meireles, la porte-parole de Lidl

Chez les autres grands distributeurs, on se dit surpris par cette précocité: «L'assortiment d'automne, vous voulez dire?», demande le porte-parole de Migros Patrick Stöpper, incrédule. Car Migros vend déjà aussi du pain d'épices. En revanche, les produits de Noël n'apparaissent en général que fin octobre.

Pas encore la saison non plus chez Coop

La porte-parole de Coop, Rebecca Veiga, répond également en faisant référence aux produits d'automne pendant la saison de la Bénichon. Le pain d'épices, le massepain et les biscômes sont en principe proposés à partir de la mi-septembre, alors que les articles de Noël classiques tels que les calendriers de l'Avent et les décorations en chocolat pour le sapin ne font leur entrée que dans le courant du mois de novembre. Chez Volg, on attend la Toussaint.

Le renne Rudolphe a déjà atterri aussi. Image: DR

Même son de cloche chez Denner, la sœur de Migros: les boîtes de chocolats avec des motifs de Noël n'arriveront en rayon qu'à partir de fin octobre. Le calendrier n'a pas changé au cours des dernières années, explique la porte-parole Grazia Grassi.

Le principal concurrent de Lidl, Aldi, ne semble pas non plus pressé de mettre les pieds sous le sapin. Ce n'est qu'à partir de début novembre qu'il propose du panettone, des ingrédients pour la pâtisserie, des boules de Noël, des calendriers, du papier-cadeau et des jouets pour Noël, selon un porte-parole.

L'expérience montre que la demande atteint son apogée en décembre. Lidl semble donc être la seule enseigne à faire preuve d'autant d'anticipation.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker