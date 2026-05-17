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Succès populaire massif pour la Fête fédérale de musique à Bienne

KEYPIX - Mitglieder des Musikkorps der Paepstlichen Schweizergarde defilieren durch die Strassen, beim Eidgenoessischen Musikfest, am Samstag, 16. Mai 2026 in Biel/Bienne. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Au total, 24 071 musiciens issus de 532 associations ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans.Keystone

Succès populaire massif pour la Fête fédérale de musique à Bienne

À Bienne, la 35e Fête fédérale de musique a rassemblé une foule particulièrement nombreuse durant quatre jours. Malgré une météo parfois capricieuse, l’événement a rencontré un large succès populaire.
17.05.2026, 11:1517.05.2026, 11:15

La 35e Fête fédérale de musique a transformé Bienne en capitale suisse de la musique pour instruments à vent pendant quatre jours. Dimanche, le comité d'organisation s'est dit impressionné par l'affluence massive du public.

On attendait 100 000 visiteurs. «Nous n’avons pas de système de comptage, mais il y en avait sans doute nettement plus», a déclaré à Keystone-ATS le responsable de la communication, Theo Martin, au dernier jour de la fête.

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La météo capricieuse n’a manifestement pas entamé l’enthousiasme. Seul le concours de musique de parade de samedi soir a dû être annulé en raison de fortes pluies. Toutes les autres activités se sont déroulées comme prévu.

epa12963675 Members of the Societe de musique La Gerinia Marly perform with Swiss conductor Laurent Zufferey in the congress center during the Swiss National Music Festival 2026 in Biel/Bienne, Switze ...
La Société de musique La Gerinia Marly se produit sous la direction du chef suisse Laurent Zufferey lors de la Fête fédérale de musique 2026 à Bienne.Keystone

Au total, 24 071 musiciens issus de 532 associations ont participé à la première «Fête fédérale» depuis dix ans. La cérémonie de clôture sur l’Esplanade, dimanche soir, doit constituer le dernier temps fort. (tib/ats)

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Que comprenez-vous par médecine du genre?
Cornelia Urech: Même si le terme «genre» fait l'objet de débats controversés dans la société actuelle, il est pertinent pour la médecine. La médecine du genre est en réalité une médecine spécifique au genre. Elle étudie et prend en compte les différences biologiques (sexe) et psychosociales (genre) entre les sexes dans le domaine du diagnostic, de la thérapie et de la prévention.
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