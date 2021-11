L'adolescence est caractérisée par des tâches développementales dans le cadre desquelles l’individu acquiert progressivement son autonomie et forge son identité, largement au travers de la socialisation et de la formation. Dans cette perspective, on comprend que la pandémie de Covid-19 affecte de façon spectaculaire ce processus et menace la santé et le bien-être des adolescent·e·s en réduisant l’accès aux soins, à l’éducation, aux sports et aux loisirs.

Extrait d'un article de la Revue Médicale Suisse