Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt sont les candidats UDC au Conseil fédéral. keystone/shutterstock

L'un de ces deux UDC sera élu conseiller fédéral en décembre

Le parti de droite a mis fin au suspense ce vendredi. Deux candidats ont été désignés pour succéder à Ueli Maurer.

L'UDC a fait son choix dans la course à la succession d'Ueli Maurer au Conseil fédéral. Le Bernois Albert Rösti et le Zurichois Hans-Ueli Vogt sont les candidats qui figureront sur le ticket du parti, a annoncé vendredi le chef du groupe parlementaire Thomas Aeschi.

«Nous sommes certains d'avoir deux très bons candidats pour sortir de la crise», a annoncé Thomas Aeschi, président du groupe UDC au Parlement à l'issue des auditions.

Thomas Aeschi a salué l'engagement des cinq candidats. Ils ont dû se défendre sur des questions chères à l'UDC: la neutralité et l'autodétermination de la Suisse, la non-intégration à l'UE, le contrôle de l'immigration, le renforcement de l'armée suisse, l'approvisionnement énergétique indigène et encore l'allègement des impôts et des redevances pour la classe moyenne, a précisé la vice-présidente du parti Céline Amaudruz.

Les deux candidats retenus ont réussi à se mettre en avant sur ces thématiques. Tout comme sur la sécurité alimentaire.

Valeurs communes

Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt ont insisté vendredi devant la presse sur leurs points communs. A commencer par leur attachement aux «valeurs» de l'UDC.

«Nous avons beaucoup de points communs, nous sommes membres du même parti et avons les mêmes valeurs» Hans-Ueli Vogt

Selon Hans-Ueli Vogt, «personne» ne pourra briser cette unité, pas même la campagne pour le poste de conseiller fédéral.

Choix serré

Albert Rösti a été élu au premier tour. L'élection de Hans-Ueli Vogt a été plus serrée. Le conseiller aux Etats Werner Salzmann l'a talonné au cours des trois premiers tours. Le quatrième a été déterminant pour le choix. Le Zurichois a été préféré d'une voix.

Selon les deux gagnants du jour, la compétition pour le ticket a été «parfois dure, mais juste» entre les cinq candidats en lice.

Notons qu'il n'est pas impossible qu'un candidat hors ticket soit élu. En effet, les candidats officiels des partis ne sont pas forcément ceux désignés par l'Assemblée fédéral pour siéger au gouvernement.

En 2007, Christoph Blocher n'avait par exemple pas été réélu. En effet, le Parlement lui avait préféré sa collègue de parti, la grisonne Eveline Widmer-Schlumpf. Verdict ce 7 décembre. (jah/ats/acu)