CFF: le trafic ferroviaire est rétabli en Suisse romande

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Image d'illustrationKeystone

CFF: le trafic ferroviaire est rétabli

Suite à un dérangement technique, le trafic ferroviaire était interrompu en gare de Bussigny (VD). Les CFF annoncent que la situation est rétalbie.
05.01.2026, 14:0505.01.2026, 16:17

Les trains circulent à nouveau normalement. Selon les CFF, le trafic ferroviaire a pu reprendre sans restrictions dès 16h. Des retards résiduels et d’éventuelles suppressions sont toutefois possibles.

(jzs/svp)

