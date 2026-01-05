CFF: le trafic ferroviaire est rétabli en Suisse romande

CFF: le trafic ferroviaire est rétabli
Suite à un dérangement technique, le trafic ferroviaire était interrompu en gare de Bussigny (VD). Les CFF annoncent que la situation est rétalbie.
Les trains circulent à nouveau normalement. Selon les CFF, le trafic ferroviaire a pu reprendre sans restrictions dès 16h. Des retards résiduels et d’éventuelles suppressions sont toutefois possibles.
(jzs/svp)
