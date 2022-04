Cet essaie pilote permettra, peut-être, de constituer une base pour définir une future législation fondée sur des preuves scientifiques et acceptée par la population. (sia)

«Pendant le confinement, je voyais plus souvent mon dealer que ma famille»

Actuellement, la culture, l’importation, la fabrication et la vente de cannabis sont interdites en Suisse. Sa consommation est malgré tout très répandue , et le marché noir toujours plus présent. Des enquêtes montrent néanmoins que la majorité de la population est ouverte à l’idée de repenser la politique en matière de cannabis ces prochaines années, une attitude qui rassure la direction prise par le Conseil fédéral et le Parlement .

Cet essai pilote servira à fournir des enseignements sur les effets d’un accès contrôlé au cannabis, et notamment sur la santé des consommateurs, leurs habitudes de consommation ou encore le marché noir. Et d'ainsi «assurer la sécurité du consommateur», affirment les autorités.

Comment se déroulera cet essai pilote et à quoi sert-il?

Cet essai devra respecter des conditions strictes et permettra d’expérimenter la vente légale de cannabis en pharmacie. L’objectif? Obtenir des enseignements utiles pour définir la future législation en matière de cannabis. Les consommateurs bénéficieront ainsi de conseils professionnels pour une utilisation à moindre risque.

Depuis le 15 mai 2021, la Suisse a autorisé le lancement d'essais pilotes portant sur la consommation contrôlée de cannabis, à des fins non médicales. Cela sera bientôt le cas: un premier projet a maintenant été validé et il se déroulera dans le canton de Bâle-Ville dès la fin de l'été.

Un essai pilote qui permettra de constituer une base pour définir une future législation fondée sur des preuves scientifiques et acceptée par la population.

Work in progress

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a autorisé le premier essai pilote de consommation contrôlée de cannabis à des fins non médicales. Il aura lieu à Bâle-Ville dès la fin de l'été.

