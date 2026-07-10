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Cet incendie en Italie pose problème en Suisse

Wildfires rage for 10th day in northern Italy CRAVAGLIANA, ITALY - JULY 9: Canadair firefighting aircraft drops water onto a forest fire in the mountains of Val Mastallone and Alta Valsesia, near Crav ...
Environ 600 hectares de forêt ont déjà touchés dans le nord de l'ItalieImage: www.imago-images.de

Cet incendie en Italie pose problème en Suisse

La fumée d'un feu de forêt d'ampleur à la frontière franco-italienne impacte le Haut-Valais. Les habitants sont appelés à fermer les fenêtres et les portes et éteindre les climatiseurs.
10.07.2026, 10:1810.07.2026, 10:18

Un feu fait rage depuis neuf jours à la frontière franco-italienne près de Gondo (VS). Plus de 600 hectares de forêt ont déjà été brûlés. Vendredi Alertswiss a émis une alerte pour la population suisse de la région du Simplon où la fumée de l'incendie est déjà visible.

Le système d'alerte de la Confédération demande de fermer les fenêtres et les portes et d'éteindre les climatiseurs en raison du fort dégagement de fumée. Parallèlement, il est recommandé aux personnes de ne pas se rendre dans la zone touchée.

Un terrain accidenté

Le feu s'est déclaré à Cuzzago dans la vallée d'Ossola en Italie, à 40 kilomètres de Gondo. Selon les informations du Walliser Bote, en l’espace de neuf jours, l’incendie s’est considérablement propagé.

Environ 600 hectares de forêt étaient déjà touchés jeudi soir. Cela correspond à six fois la superficie de l’incendie de forêt qui s’était déclaré au-dessus de Bitsch en 2023.

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Les autorités italiennes ont ordonné l'évacuation d'une partie de la vallée. Jeudi soir, un hélicoptère de lutte contre les incendies et plusieurs avions bombardiers d'eau sont arrivés en renfort.

En raison du terrain accidenté de la vallée de l’Ossola, densément boisée, il n’a pratiquement pas été possible jusqu’à présent de déployer des équipes au sol. Celles-ci sont chargées de protéger quelques refuges de montagne isolés. (jzs/ats)

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