Viande et avion: le climat n'influence pas les Suisses

Viande et avion: les Suisses ne font pas de «sacrifice» pour le climat
Le changement climatique n'impacte pas les habitudes de consommation de la population suisse. Selon un sondage de Comparis, 34% des Suisses affirment que le débat sur le climat n’influence pas du tout leurs décisions et 46% qu’il n’a qu’une faible influence.
Seules 20% des personnes interrogées affirment que ce débat a une influence sur leurs achats et leurs placements financiers, une part «nettement inférieure à celle observée avant et pendant la crise du coronavirus», écrit le comparateur en ligne dans un communiqué publié mardi. La part des personnes qui n’y voient aucune influence a presque doublé depuis la première étude, menée en 2019: elle était alors de 18% à 20%.
Pour les trois quarts des personnes gagnant moins de 4000 francs par mois, le débat sur le climat n’exerce aucune influence – ou tout au plus une faible influence. Le chiffre est encore plus élevé pour les ménages plus aisés: il passe à 84% pour les personnes gagnant plus de 8000 francs.
«Il semble que renoncer ou changer de comportement soit encore plus difficile pour les personnes à revenus élevés que pour celles qui disposent de moins d’argent», constate Michael Kuhn, expert chez Comparis. Elles peuvent «tout simplement se permettre de voyager davantage et de consommer plus», dit-il.
Les statistiques officielles montrent une autre réalité
Les familles avec enfants font en revanche plus attention et agissent «de manière plus réfléchie»: pour 74% d’entre elles, le climat a une influence «faible à très grande» sur leurs décisions, contre 62% dans les ménages sans enfants.
Parmi les personnes qui accordent au moins une petite importance au débat sur le climat dans leur comportement de consommation, 40% déclarent consommer moins de viande et de produits d’origine animale. Et 36% disent avoir réduit leurs voyages en avion.
Les statistiques officielles montrent toutefois une autre réalité, selon Comparis: la consommation de viande est passée de 48 kilos par personne et par année à 51 entre 2023 et 2025. Dans l'ensemble, elle est restée stable autour de 50 kilos.
Même constat pour les voyages en avion: l'aéroport de Zurich a enregistré l'an dernier un nouveau record, avec 23,2 millions de passagers locaux. C'est un million de plus qu'en 2019.
Ce sondage représentatif a été réalisé en juillet dernier par l'institut Innofact auprès de 1040 personnes issues de toutes les régions de la Suisse. (jzs/ats)