beau temps16°
DE | FR
burger
Suisse
Conseil fédéral

Crans-Montana: Laurent Kurth va jouer un rôle important

L&#039;ancien conseiller d&#039;Etat neuch
Laurent Kurth est l'ancien chef du département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel.Keystone

Crans-Montana: cet ancien élu va jouer un rôle important

L'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth a été nommé par le Conseil fédéral président de la table ronde chargée de gérer les conséquences du drame du Constellation.
22.04.2026, 13:2322.04.2026, 13:23

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth présidera la table ronde organisée par la Confédération pour gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi, pour une entrée en fonction immédiate.

Ancien chef du département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, Laurent Kurth dispose d'une solide expérience dans la gestion de procédures très complexes impliquant un grand nombre d'acteurs, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Consultant indépendant dans les domaines de la santé, des finances publiques et des organisations, «il a l'habitude de concilier des intérêts divergents et d'élaborer des solutions pragmatiques».

Crans-Montana: des factures de l'hôpital de Sion énervent en Italie

Le but de la table ronde est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agira de faciliter le dialogue et d'encourager les accords à l'amiable.

Un crédit de 20 millions débattu

Le Parlement a soutenu la table ronde sur le principe le mois passé lors des débats sur la loi urgente instituant un soutien en faveur des victimes. Il a toutefois temporisé sur les 20 millions de francs servant à la financer.

Les Chambres débattent actuellement de cette participation financière de la Confédération. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
L'uniforme du chef de l'armée sur la RTS envoie un message
En portant le nouveau modèle de l'uniforme camouflage depuis son entrée en fonction, le chef de l’armée Benedikt Roos envoie un signal. Il «tient à exprimer son attachement à la troupe», nous indique le DDPS.
Le nouveau chef de l'armée, Benedikt Roos, a succédé à Thomas Süssli au premier janvier de cette année. Issu des troupes mécanisées, le solide gaillard de 60 ans est à nouveau un militaire de carrière.
L’article