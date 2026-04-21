bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Crans-Montana: des factures énervent Giorgia Meloni et l'Italie

epa12864310 Snow covers the entrance to the &#039;Le Constellation&#039; bar, three months after the tragedy, in Crans-Montana, Switzerland, 01 April 2026. Forty-one people, mostly teenagers, lost the ...
Six Italiens sont morts et 10 ont été blessés dans le drame du Constellation.Keystone

Crans-Montana: des factures énervent Giorgia Meloni et l'Italie

Des familles de jeunes Italiens blessés dans le drame du Constellation ont reçu des factures salées pour des frais hospitaliers en Valais. Des coûts qui seront pourtant pris en charge en Suisse. Giorgia Meloni réagit.
21.04.2026, 14:0121.04.2026, 14:01

«Des montants vertigineux pour un court séjour hospitalier». Selon l'agence Ansa, trois familles italiennes ont eu la fâcheuse surprise de recevoir de grosses factures pour des soins prodigués à l’hôpital de Sion après l'incendie de Crans-Montana.

L'agence évoque des sommes allant de 17 000 à 67 000 francs. Sur chaque décompte, une note stipule toutefois qu'il ne s'agit que d'une communication informative et que «cette facture ne doit pas être payée.»

Voici ce que touchent vraiment les victimes du Constellation

Contacté par Ansa, le département valaisan de la santé, dirigé, par Mathias Reynard assure que les «prestations médicales de l’hôpital du Valais ne sont pas à la charge des familles». Mais ces importants montants ont semé la confusion auprès de certains proches. «Nous avons été très surpris, mon fils a simplement été stabilisé sur place avant son transfert», confie au Corriere della Sera le père d'un ado de 16 ans blessé dans l'incendie.

Il souligne que le jeune homme a passé moins de 15 heures à l'hôpital de Sion. Et d'ajouter:

«Lors de la réception des dossiers médicaux, on nous avait dit que les frais seraient pris en charge par le canton du Valais. C’est une demande absurde»

L'homme dit avoir pris contact avec l'ambassade d'Italie pour obtenir une confirmation écrite comme quoi il n'avait rien à payer. «Ce serait le comble après ce que nos enfants ont vécu», s'indigne-t-il.

Meloni dénonce une «bureaucratie inhumaine»

Le Corriere della Sera fait état d'un échange téléphonique survenu lundi entre Mathias Reynard et Gian Lorenzo Cornado, ambassadeur d'Italie à Berne, lors duquel ces factures ont été évoquées.

«J’ai parlé avec le président, qui m’a immédiatement assuré que l’envoi de cette facture résulte d’une erreur et qu’absolument rien n’est dû par les familles des jeunes blessés», confie l'ambassadeur au journal italien. «Toutes les dépenses seront prises en charge par le canton du Valais et par la Suisse, et aucun remboursement ne sera demandé à l’Etat italien ni aux régions, conformément aux accords en vigueur entre les deux pays.»

Italian ambassador Gian Lorenzo Cornado talks to the media outside a reception centre near the sealed off Le Constellation bar in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Saturday, Jan. 3, 2026, where ...
Gian Lorenzo Cornado, ambassadeur d'Italie à BerneKeystone

L'affaire a également fait réagir Giorgia Meloni. Ce mardi, la cheffe du gouvernement italien a dénoncé sur ses réseaux sociaux «une insulte, en plus d’une injustice, que seule une bureaucratie inhumaine pouvait produire».

«J'ai demandé à l'ambassadeur de rester très vigilant, car il serait révoltant que de tels coûts puissent retomber sur les victimes ou sur l'Italie»
Giorgia Meloni

Une procédure suisse critiquée

Pour rappel, les tensions étaient vives entre l'Italie et la Suisse après le drame du Constellation, lors duquel six Italiens ont perdu la vie. Le pays transalpin s'était montré très critique sur la manière dont l'enquête était menée par les autorités helvétiques.

L'ambassadeur Gian Lorenzo Cornado avait même été temporairement rappelé à Rome le 24 janvier dernier, avant de revenir début avril. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce Valaisan a reconnu avoir provoqué un gros incendie à Saxon
Un Valaisan de 64 ans a été interpellé après l’incendie de Saxon et a reconnu avoir déclenché volontairement le feu, sans faire de blessés.
L'auteur présumé de l'incendie qui s'est produit lundi après-midi à Saxon a été appréhendé par la Police municipale de Martigny. Un Valaisan de 64 ans a reconnu avoir bouté le feu volontairement.
L’article