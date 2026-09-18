bien ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral adopte une stratégie de sécurité globale

Armée, cybersécurité et coopération avec l’UE et l’OTAN: la Suisse adapte sa politique de défense à la dégradation de la situation mondiale.
La Suisse se prépare aux attaques hybrides et à distance.Image: Shutterstock

La Suisse revoit sa stratégie face aux nouvelles menaces

Le Conseil fédéral adopte une nouvelle stratégie de sécurité comprenant 46 mesures face aux cyberattaques, aux menaces hybrides et à la criminalité organisée.
18.09.2026, 12:3418.09.2026, 12:34

Le Conseil fédéral a adopté vendredi sa nouvelle stratégie de politique de sécurité globale. Face à la dégradation de la situation sécuritaire mondiale, la mise en œuvre des dix objectifs et des 46 mesures a déjà commencé.

L'approche du gouvernement vise à contrer les menaces et les dangers sous toutes leurs formes. Elle prend donc en compte les moyens civils et militaires. La stratégie comprend trois grands axes:

  1. Renforcer la résilience.
  2. Améliorer la protection.
  3. Accroître la capacité de défense.

La priorité est donnée aux mesures permettant d’écarter les menaces les plus probables: les menaces hybrides et les attaques à distance. Dans le domaine de la sécurité intérieure, la Suisse doit pouvoir lutter contre la criminalité organisée.

Le renforcement de la cybersécurité et des effectifs de l'armée ainsi que l'accélération et la simplification des processus d'acquisition comptent parmi les mesures engagées. Le gouvernement veut également contribuer à la sécurité européenne en renforçant sa coopération avec l'UE et l'Otan.

Les partis ont globalement bien accueilli le projet du Conseil fédéral. La politique de sécurité de la Suisse se fondait jusqu'ici principalement sur des rapports publiés tous les 4 à 10 ans. (jah/ats)

Plus d'articles sur la politique suisse
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
7
Faut-il interdire le mensonge en politique? Le F-35 lance le débat
de Antoine Menusier
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
Interdire Insta et TikTok aux ados? Notre sondage cachait une surprise
de Alexandre Cudré
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l&#039;UDC réagit
2
Cette «surprise» fait mal aux paysans suisses: voici comment l'UDC réagit
de Stefan Bühler
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
5
Une interdiction des réseaux en Suisse «procure un faux sentiment de sécurité»
de Alexandre Cudré, Yann Lengacher
Thèmes
Un avion de chasse F-16 s'écrase aux États-Unis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le Valais veut ancrer le drame du Constellation dans les mémoires
Un an après l’incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés, Crans-Montana réunira victimes, proches, secours et autorités pour une cérémonie.
Une cérémonie de commémoration afin d'honorer et se souvenir des victimes de l'incendie de Crans-Montana se tiendra le 1er janvier 2027, un an jour pour jour après le drame. L'hommage est piloté par l'Etat du Valais, en collaboration avec la commune du Haut-Plateau.
L’article