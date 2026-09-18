La Suisse se prépare aux attaques hybrides et à distance. Image: Shutterstock

La Suisse revoit sa stratégie face aux nouvelles menaces

Le Conseil fédéral adopte une nouvelle stratégie de sécurité comprenant 46 mesures face aux cyberattaques, aux menaces hybrides et à la criminalité organisée.

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Le Conseil fédéral a adopté vendredi sa nouvelle stratégie de politique de sécurité globale. Face à la dégradation de la situation sécuritaire mondiale, la mise en œuvre des dix objectifs et des 46 mesures a déjà commencé.

L'approche du gouvernement vise à contrer les menaces et les dangers sous toutes leurs formes. Elle prend donc en compte les moyens civils et militaires. La stratégie comprend trois grands axes:

Renforcer la résilience. Améliorer la protection. Accroître la capacité de défense.

La priorité est donnée aux mesures permettant d’écarter les menaces les plus probables: les menaces hybrides et les attaques à distance. Dans le domaine de la sécurité intérieure, la Suisse doit pouvoir lutter contre la criminalité organisée.

Le renforcement de la cybersécurité et des effectifs de l'armée ainsi que l'accélération et la simplification des processus d'acquisition comptent parmi les mesures engagées. Le gouvernement veut également contribuer à la sécurité européenne en renforçant sa coopération avec l'UE et l'Otan.



Les partis ont globalement bien accueilli le projet du Conseil fédéral. La politique de sécurité de la Suisse se fondait jusqu'ici principalement sur des rapports publiés tous les 4 à 10 ans. (jah/ats)