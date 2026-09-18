Les CFF refusent de mettre à disposition un train spécial pour transporter les supporters du FC Zurich à Sion samedi, ce qui a le don d'irriter le ministre valaisan de la Sécurité Stéphane Glanzer (en médaillon). Image: montage watson

Le Valais est fâché contre les CFF et avance le match Sion-Zurich

Le refus des CFF de mettre à disposition un train spécial pour les supporters zurichois a poussé les autorités valaisannes à avancer le match Sion-Zurich.

Etienne Wuillemin Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le bras de fer autour du déplacement des supporters du FC Zurich en Valais a finalement eu raison de l'horaire du match. Prévue samedi à 20h30, la rencontre de Super League entre Sion et le FCZ débutera finalement à 18 heures à Tourbillon.

La décision a été prise par la Police cantonale valaisanne et la Ville de Sion pour des raisons de sécurité. En cause: l'absence de train spécial pour les quelque 1500 supporters zurichois attendus et surtout l'impossibilité pour ceux-ci de rentrer à Zurich en transports publics après une rencontre disputée à 20h30.

On en parlait ici 👇 Gros clash entre les CFF et le FC Zurich avant le chaos annoncé à Sion

Ce changement de dernière minute met fin à plusieurs jours d'incertitude. Deux scénarios étaient encore envisagés vendredi matin: avancer le match afin de permettre aux supporters zurichois de prendre les derniers trains réguliers ou reporter complètement la rencontre.

On a une solution, mais il reste un problème

C'est donc finalement la première solution qui a été retenue. La Swiss Football League (SFL) a indiqué vendredi avoir avancé la rencontre de deux heures et demie, en concertation avec les deux clubs et les partenaires télévisuels. Elle précise que le FC Zurich avait déjà demandé un changement d'horaire plusieurs jours auparavant en raison du problème des trains.



Le problème à l'origine de cette situation, lui, demeure. Les CFF ne mettront pas de train spécial à disposition des supporters zurichois samedi.

Les CFF restent muets

Une autre question demeure: comment les CFF réagissent-ils après que le FC Zurich les a accusés mardi soir de mener une «stratégie d’escalade» dans leur communication? Le principal reproche des Zurichois est le suivant: les CFF invoqueraient des travaux pour expliquer l’absence de train spécial, mais, selon leur nouvelle pratique, ils n’auraient de toute façon pas mis de train de supporters à disposition pour le retour, puisqu’aucun «train régulier» ne circule plus à cette heure (après la fin du match si le coup d'envoi avait été donné à 20h30) selon l’horaire.

Schweiz heute a soumis une série de questions aux CFF. Parmi celles-ci:

Le FCZ accuse les CFF de mener une «stratégie d’escalade dans leur communication». Que répondez-vous?

Les CFF attendaient-ils de la SFL et du FCZ qu’ils prennent des mesures, par exemple en modifiant l’horaire du match ou en organisant le déplacement des supporters en car?

Le FCZ reproche aux CFF de n’avoir de toute façon proposé aucun train spécial, même si le match avait été avancé. Est-ce exact? Avec un coup d’envoi plus tôt, le FCZ aurait-il pu affréter un train passant par le Lötschberg le samedi 19 septembre?

A quelle date précise les CFF ont-ils informé la SFL des travaux prévus le 19 septembre? La Ligue a-t-elle été avertie qu’aucun train spécial ne serait possible durant ce week-end, y compris par le Lötschberg, quelle que soit l’heure du coup d’envoi?

Les CFF redoutent-ils des perturbations du trafic ferroviaire ou des débordements samedi si les supporters du FCZ se rendent à Sion à bord des trains réguliers?

Les CFF n’ont répondu à aucune de ces questions. Ils se sont contentés d’une réponse générale. Leur objectif est clair: éviter à tout prix une nouvelle escalade. Les CFF écrivent notamment:

«La sécurité des voyageurs, du personnel et de l’exploitation ferroviaire constitue la priorité absolue. Les CFF restent favorables aux trains de supporters lorsqu’ils peuvent être mis en circulation en toute sécurité et dans des conditions acceptables pour l’exploitation. Ils entretiennent à ce sujet des échanges étroits avec les clubs, la Ligue, les autorités et les autres partenaires.»

Le Valais demande des renforts

De son côté, Stéphane Ganzer, ministre de la sécurité du canton du Valais, s’est exprimé avec fermeté dans le Walliser Bote:

«Nous regrettons profondément la décision des CFF. Ce n’est en aucun cas une bonne solution pour les autorités chargées de la sécurité. Nous avons classé cette rencontre parmi les matchs à haut risque. Le fait que les supporters ne disposent plus, après le match, d’une possibilité régulière de rentrer directement à Zurich en train crée une situation nouvelle et difficile qui nous préoccupe fortement. La police cantonale a donc déjà demandé des renforts aux cantons voisins afin de renforcer le dispositif de sécurité.»

Le ministre valaisan de la Sécurité Stéphane Ganzer n'est de loin pas satisfait de la décision des CFF. Image: KEYSTONE

Stéphane Ganzer s’est également projeté au-delà de ce match dans le Walliser Bote. Il explique:

«Il faut immédiatement organiser une table ronde réunissant les clubs, les cantons, la SFL et les CFF. Il n’est pas acceptable que la responsabilité soit simplement reportée sur les forces de sécurité des cantons qui accueillent les matchs. Le problème ne concerne pas uniquement le Valais, mais potentiellement toutes les villes suisses qui comptent un club de Super League. Nous devons trouver une solution ensemble. Je suis prêt à participer à ces discussions. Je suis prêt à faire pression.»

(Traduit et adapté de l'allemand par Bastien Trottet)