Voici le conseiller fédéral le plus populaire en Suisse

en partie ensoleillé
Pfister, conseiller fédéral le plus populaire en Suisse

Dans l&#039;ensemble, la satisfaction à l&#039;égard du Conseil fédéral a diminué.
La popularité des différents conseillers fédéraux a baissé, selon le sondage.Image: KEYSTONE

Martin Pfister est le membre le plus populaire de l'exécutif, selon un récent un sondage. Dans l'ensemble, la satisfaction à l'égard du gouvernement a toutefois diminué.
01.10.2025, 06:0001.10.2025, 06:46

Selon un sondage publié mercredi par Tamedia et 20 Minuten, le ministre de la défense Martin Pfister est désormais le conseiller fédéral le plus populaire en Suisse. Il est suivi en deuxième position par le ministre de l'économie Guy Parmelin

Le plus jeune et le plus ancien parmi les membres du Conseil fédéral occupent ainsi les premières places. Comme il y a deux ans, le ministre de l'énergie Albert Rösti arrive en troisième position.

Pfister s'attaque aux fiascos de l'armée et il y a du boulot

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter doit se contenter de la quatrième place. Les places cinq à sept sont occupées par le ministre de la justice Beat Jans, la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Dans l'ensemble, la satisfaction à l'égard de l'exécutif suisse a diminué. La popularité des différents conseillers fédéraux a également baissé, selon le sondage.

Pour cette enquête, l'institut de recherche Leewas a interrogé 14 775 personnes dans toute la Suisse en septembre, pour le compte de 20 Minuten et Tamedia. (jzs/ats)

Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Ces frais font grimper les primes maladie des Suisses
L'augmentation continue des primes maladie est notamment liée aux frais administratifs, révèle une étude du comparateur en ligne Moneyland. Et ceux-ci varient fortement selon les caisses.
En 2024, les Suisses ont payé en moyenne 190 francs de frais administratifs pour l'assurance maladie obligatoire de base, selon Moneyland. Les différences entre les caisses maladie sont considérables: selon l'assurance, les frais administratifs varient entre 95 et 513 francs.
