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Voici les conseillers fédéraux qui prennent le plus l'avion

Netjets Europe Zurich, Switzerland, 4th July 2025: A Cessna 560XL Citation XLS from Netjets Europe is on final approach to the airport runway. Registration CS-DQB Andreas Haas/dieBildmanufaktur *** Ne ...
Pour leurs déplacements, les conseillers fédéraux utilisent notamment le jet Citation Excel 560XL du constructeur Cessna.Image: IMAGO / dieBildmanufaktur

Voici les conseillers fédéraux qui prennent le plus l'avion

En 2025, Ignazio Cassis a effectué le plus de vols en jet du Conseil fédéral, suivi de Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin, tandis que Martin Pfister privilégie l’hélicoptère.
24.03.2026, 12:5124.03.2026, 13:00

De nouveaux chiffres révèlent la fréquence à laquelle le jet du Conseil fédéral a été utilisé en 2025, et mettent en lumière des différences marquées dans les habitudes de voyage des différents conseillers fédéraux.

En raison des droits de douane massifs du président américain Donald Trump, un duo gouvernemental a volé particulièrement souvent: la ministre des Finances et ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter (PLR) ainsi que le ministre de l'Economie Guy Parmelin (UDC). Avec 46 et 43 vols respectivement, dont plusieurs à destination des Etats-Unis, ils occupent les deuxième et troisième places.

De très fréquents vols pour le Tessin

C'est toutefois Ignazio Cassis (PLR) qui a le plus volé en 2025. En tant que ministre des Affaires étrangères, le conseiller fédéral s'est envolé notamment vers le Brésil, le Japon ou l'Irak. Il totalise 85 vols au total, sur 301 voyages en avion pour l'ensemble du gouvernement.

Mais à l'intérieur de la Suisse également, c'est Cassis qui a utilisé le jet le plus souvent, avec 23 vols. A titre de comparaison, Parmelin a effectué le deuxième plus grand nombre de voyages intérieurs en jet, avec six déplacements. Les navettes de Cassis entre Berne et Agno, au Tessin, ont valu au jet du Conseil fédéral le surnom de «Taxi Ticino». Le ministre des Affaires étrangères a cependant aussi utilisé l'appareil pour des rendez-vous à Genève.

Bundesrat Ignazio Cassis spricht waehrend der Debatte ueber die Wahrung der schweizerischen Neutralitaet (Neutralitaetsinitiative), waehrend der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete, am Donner ...
Ignazio Cassis est connu pour ses déplacements à l'intérieur du pays, particulièrement entre Berne et Agno (TI).Image: keystone

Parmelin a eu recours au jet pour des voyages intérieurs vers Genève ou Lugano; Keller-Sutter, en août, pour une liaison entre Berne et Zurich.

Pfister, le plus grand utilisateur de l'hélicoptère

Le ministre de la Défense Martin Pfister (Le Centre) n'a, quant à lui, effectué que 16 voyages en jet, mais a embarqué à bord d'hélicoptères à 26 reprises, soit plus que tout autre membre du Conseil fédéral. Il utilise principalement ce type de véhicule pour inspecter les places d'armes suisses.

epa12661829 Switzerland&#039;s Minister for Defense, Civil Protection and Sport Martin Pfister (C), and Benedikt Roos (L), Chief of the armed forces, with Division Commander Maurizio Dattrino (R) visi ...
Martin Pfister (au centre).Keystone

Le ministre de la justice Beat Jans (PS), en revanche, n'a pas pris l'hélicoptère une seule fois. Ses 25 vols internationaux l'ont conduit principalement dans des Etats membres de l'Union européenne pour des «visites de travail». Ses six collègues ont, tous décollé plus souvent que le ministre de la Justice en 2025.

Le ministre de l'Environnement Albert Rösti (UDC) n'a volé qu'une seule fois de plus que Beat Jans. Il a utilisé le jet du Conseil fédéral pour 14 vols au total. La ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider (PS) a décollé 29 fois au total, avec près de la moitié de ses déplacements en hélicoptère. (hkl)

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