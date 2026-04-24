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Le Lausanne Fashion Show 2026 honorera 16 talents suisses

Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande

Les créateurs de mode VENUS et Zita Krier font partie des seize talents suisses émergeants présentés lors du défilé du Lausanne Fashion Show 2026.
Zita Krier et VENUS font partie des seize créateurs et créatrices suisses exposés lors du Lausanne Fashion Show 2026.image: instagram
Organisé sur le campus de l'EPFL, le Lausanne Fashion Show tiendra son tout premier défilé le 8 mai prochain, avec pour objectif de mettre en avant seize talents émergents et prometteurs de la mode romande.
24.04.2026, 15:2024.04.2026, 15:20
Marine Brunner
Marine Brunner

C'est un tout nouvel événement inédit en Romandie et entièrement dédié à la mode et aux jeunes talents du cru que le campus de l’EPFL est sur le point d'accueillir, le 8 mai prochain. Dès 18h15, le BC Hall vibrera au rythme de la première édition du Lausanne Fashion Show, une initiative lancée par des étudiants de l'université.

Pensé comme une plateforme pour les talents émergents, ce défilé à but non lucratif réunira 16 designers, environ 70 mannequins et près de 450 participants. Au programme? Un format hybride, mêlant exposition, défilé et moment de réseautage.

L’objectif de la soirée est de créer un espace de rencontre entre créateurs, public et professionnels du secteur. Les designers sélectionnés viennent d’horizons variés, entre étudiants de la HEAD, à Genève, et profils autodidactes.

Selon un communiqué transmis à watson, les collections de ces seize créateurs et créatrices reflètent la diversité de la scène contemporaine, du streetwear à la couture expérimentale, avec une attention particulière portée aux pratiques durables et à l’upcycling.

On était au rendez-vous mode qui met la Suisse sous les projecteurs

L'évènement profitera également du soutien d'un partenaire de poids: Manor. Un partenariat qui s’inscrit dans la volonté du géant suisse de soutenir la mode helvétique et les talents émergents.

La première édition du Lausanne Fashion Show se tiendra sur le campus de l'EPFL le 8 mai prochain.
La première édition du Lausanne Fashion Show se tiendra sur le campus de l'EPFL le 8 mai prochain.image: lausanne fashion show

Pour les fadas de mode et les curieux, les billets sont en vente sur la page de l'évènement du site eventfrog, qui ouvrira ses portes le 8 mai à 18h15.

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