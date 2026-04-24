L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
La métropole de Dubaï, dans les Emirats arabes unis, est réputée pour son luxe et son extravagance. Elle abrite également de nombreux millionnaires. Mais ceux-ci se tournent désormais de plus en plus vers la Suisse, avec, dans leurs bagages, leur fortune.
En raison de la guerre contre l'Iran, de nombreuses familles fortunées des pays du Golfe transfèrent leur patrimoine en Suisse. Patrick Akiki, responsable des services financiers chez PwC (un grand cabinet d'audit), indique à la SRF:
Un effet incertain sur l'économie suisse
Le capital est, par nature, très mobile, explique Christoph Schaltegger, directeur de l'Institut de politique économique suisse, à la SRF. Le fait que des personnes des pays du Golfe rapatrient leur argent en Suisse ne le surprend pas, dans la mesure où il s'agit d'individus très intégrés dans les réseaux internationaux.
Isabel Martinez, économiste au Centre de recherches conjoncturelles du département de l'économie de l'EPFZ, ne croit en revanche pas que les milliards de Dubaï resteront en Suisse:
Et ce, surtout parce que les personnes fortunées changeraient rapidement de territoire en cas de modification des conditions-cadres.
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Le conseiller financier Akiki conteste cette analyse. Il estime que la stabilité pour laquelle la Suisse est connue constitue un élément important d'une stratégie d'investissement, raison pour laquelle ces clients resteraient eux aussi.
Le secteur immobilier moins concerné
Dans le secteur immobilier, l'afflux est plus modeste. Certes, certains cantons auraient déjà enregistré quelques signes d'intérêt pour une installation de la part de personnes en provenance des pays du Golfe, mais les chiffres restent pour l'heure limités, écrit la SRF. (nil)