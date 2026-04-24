Une vue nocturne du centre-ville de Dubaï. Image: AP

L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique

Face aux tensions au Moyen-Orient, des fortunes quittent Dubaï pour la stabilité de la Suisse. Un afflux massif aux retombées économiques encore incertaines.

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La métropole de Dubaï, dans les Emirats arabes unis, est réputée pour son luxe et son extravagance. Elle abrite également de nombreux millionnaires. Mais ceux-ci se tournent désormais de plus en plus vers la Suisse, avec, dans leurs bagages, leur fortune.

En raison de la guerre contre l'Iran, de nombreuses familles fortunées des pays du Golfe transfèrent leur patrimoine en Suisse. Patrick Akiki, responsable des services financiers chez PwC (un grand cabinet d'audit), indique à la SRF:

«On estime à plusieurs dizaines de milliards le montant des fonds qui sont en cours de transfert ou qui le seront prochainement.»

Un effet incertain sur l'économie suisse

Le capital est, par nature, très mobile, explique Christoph Schaltegger, directeur de l'Institut de politique économique suisse, à la SRF. Le fait que des personnes des pays du Golfe rapatrient leur argent en Suisse ne le surprend pas, dans la mesure où il s'agit d'individus très intégrés dans les réseaux internationaux.

«Cela signifie qu'ils disposent généralement déjà de plusieurs implantations à l'étranger dont ils sont propriétaires. Et, dans ce contexte, le transfert d'un site à un autre est bien entendu relativement simple.» Christoph Schaltegger

Isabel Martinez, économiste au Centre de recherches conjoncturelles du département de l'économie de l'EPFZ, ne croit en revanche pas que les milliards de Dubaï resteront en Suisse:

«La place financière gagnera certes de nouveaux clients. Mais le nombre de contribuables supplémentaires que la Suisse en tirera réellement est incertain, en particulier si ces personnes bénéficient, par exemple, d'une imposition forfaitaire.»

Et ce, surtout parce que les personnes fortunées changeraient rapidement de territoire en cas de modification des conditions-cadres.

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Le conseiller financier Akiki conteste cette analyse. Il estime que la stabilité pour laquelle la Suisse est connue constitue un élément important d'une stratégie d'investissement, raison pour laquelle ces clients resteraient eux aussi.

Le secteur immobilier moins concerné

Dans le secteur immobilier, l'afflux est plus modeste. Certes, certains cantons auraient déjà enregistré quelques signes d'intérêt pour une installation de la part de personnes en provenance des pays du Golfe, mais les chiffres restent pour l'heure limités, écrit la SRF. (nil)