Conseil fédéral

Voici quel vin achète le Conseil fédéral et combien ça coûte

Chaque bouteille de la cave fédérale incarne une partie de la diversité et de l’identité helvétiques.
Le Conseil fédéral sélectionne rigoureusement ses vins.Image: watson

La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache

Le Conseil fédéral abrite dans sa cave des crus helvétiques triés sur le volet. Combien coûtent-ils? Comment sont-ils choisis? Qui peut les boire? Tellement de questions et de réponses.
16.09.2025, 05:3516.09.2025, 05:35
Jason Huther
Jason Huther
Quels trésors abritent la cave à vin du Conseil fédéral? Le gouvernement s'est vu forcé par le tribunal fédéral de rendre publique cette information autrefois secrète. En effet, nos confrères de la RTS avaient très envie de savoir ce qui se cachait dans cette fameuse «Bundeskeller». Nous avons donc plongé le nez dans les données fournies et voici ce qu'elles révèlent.

Bonne dégustation 👇
Quel est le budget de la Confédération pour acheter du vin?Le gouvernement s'est-il fixé un prix maximum pour acheter son vin?Où est rangé tout ce vin quand il n'est pas bu?Quand boit-on le vin du Conseil fédéral?Qui décide de quel vin acheter pour le Conseil fédéral?D'où provient le vin du Conseil fédéral?

Quel est le budget de la Confédération pour acheter du vin?

L'argent, c'est le nerf de la guerre quand on organise des apéros. Pour palier tout manque, les autorités consacrent, chaque année, un budget d’environ 70 000 francs à l’achat de vin, d’eau minérale, de bière et d’eaux-de-vie pour les réceptions officielles du Conseil fédéral et de la chancellerie fédérale, voici quelques chiffres fournis:

  • 2019: 70 000 francs
  • 2020: 70 000 francs
  • 2021: 70 700 francs
  • 2022: 70 700 francs
  • 2023: 70 700 francs

Notons bien qu'un quart de ce montant est consacré à l’achat de boissons non alcoolisées (eau, soda, etc.). Cette enveloppe, stable depuis plusieurs années, est gérée par l’Office fédéral de l’agriculture et intégrée dans les crédits de fonctionnement globaux.

Cave à vin du Conseil fédéral.
La cave à vin du Conseil fédéral.Image: Chancellerie fédérale

Le gouvernement s'est-il fixé un prix maximum pour acheter son vin?

Oui. Le Conseil fédéral ne s'enflamme pas et s’impose des plafonds clairs pour ses achats de vin – spoiler: par de Gantenbein grison à 300 balles la bouteille:

  • Une bouteille de vin blanc suisse ne doit en principe pas dépasser 25 francs pour 75 cl.
  • Le prix des vins rouges est limité à 35 francs pour 75 cl.
  • Pour les eaux-de-vie, la limite est fixée à 50 francs pour 70 cl.

Ces règles garantissent que les achats restent raisonnables et transparents, tout en mettant en valeur des produits suisses de qualité lors des réceptions officielles. Les autorités complètent:

«Par producteur, la valeur maximale de commande ne doit pas dépasser 5000 francs. Les exceptions doivent être approuvées à l’avance par l’Ofag, car elles relèvent du droit des marchés publics.»

A propos du Gantenbein 👇

Un Français va-t-il s'offrir ce célèbre vignoble suisse? La rumeur enfle

Où est rangé tout ce vin quand il n'est pas bu?

Le vin du Conseil fédéral est conservé dans la cave de la Maison de Watteville, au cœur de la vieille ville de Berne. Cette demeure patricienne, construite en 1446 a été léguée à la Confédération en 1934 par Emanuel de Watteville, en mémoire de son épouse Béatrice.

The riverside terrace of the Beatrice-von-Wattenwyl-Haus in Bern, Switzerland xkwx bern, switzerland, city, old, town, swiss, capital, europe, architecture, berne, building, travel, street, cityscape, ...
Wahhhh.Image: www.imago-images.de

Aujourd’hui, elle sert non seulement de lieu de réception pour les hôtes du gouvernement, mais aussi de cadre aux «entretiens de Watteville», rencontres régulières entre le Conseil fédéral et les chefs de partis. Et accessoirement de cave officielle.

👇

Cave à vin du Conseil fédéral.
La cave du gouvernement.Image: chancellerie fédérale

Quand boit-on le vin du Conseil fédéral?

Les boissons achetées par le gouvernement suisse sont exclusivement servies lors d’occasions officielles: réceptions diplomatiques, événements organisés par la chancellerie fédérale ou par les départements en présence d’au moins un membre du gouvernement.

Il ne s’agit donc pas d’une consommation privée, mais bien d’un usage strictement protocolaire, destiné à représenter la diversité et la qualité de la production viticole suisse lors des rencontres avec des invités suisses et étrangers.

Et ça ne rigole pas, la personne responsable de la cave de la Confédération établit, pour chaque event, un relevé précisant:

  • Le motif, le titre et le lieu de l’événement.
  • Le ou les membres du Conseil fédéral ou la chancellerie fédérale présents.
  • La quantité de produits consommés provenant de la cave de la Confédération.
Bundesrat Ignazio Cassis und seine Ehefrau Paola Rodoni Cassis beim Apero anlaesslich der Bundesfeier am Freitag, 1. August 2025 in der Aula in Gersau. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Ici le chef des Affaires étrangères Ignazio Cassis et sa femme.Image: KEYSTONE

Notons que certaines bouteilles peuvent être envoyées lors d'événement spécial, comme «les 80 ans d'un ex-membre du gouvernement», nous indique la chancellerie.

Qui décide de quel vin acheter pour le Conseil fédéral?

Le vin destiné au Conseil fédéral est acheté directement par l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag), qui gère le budget de la cave de la Confédération. Les bouteilles ne sont donc pas commandées par les conseillers fédéraux eux-mêmes, mais de manière centralisée, via l’administration.

Pour sélectionner les crus, certains critères sont appliqués, nous détaille-t-on:

  • Souhaits particuliers et préférences des membres du Conseil fédéral ou de la chancelière fédérale.
  • Distinctions et autres récompenses ou reconnaissances, par exemple le Grand Prix du Vin Suisse, le Prix suisse des vins bio, le Prix des vins PIWI, le Concours suisse des eaux-de-vie, la liste des 100 meilleurs vignerons, etc.

On comprend que si les membres du gouvernement ne commandent pas directement ce qui les fait saliver, ils ont une influence réelle sur le choix, comme on va le voir au point suivant.

D'où provient le vin du Conseil fédéral?

C'est LA question par excellence (en tout cas pour tout Romand qui se respecte). Quels cantons sont les plus représentés et lesquels sont complètements absents de la cave du gouvernement?

Sachant que le Conseil fédéral est composé de Guy Parmelin (VD), Ignazio Cassis (TI), Martin Pfister (ZG), Karin Keller-Sutter (SG), Albert Rösti (BE), Elisabeth Baume-Schneider (JU) et Beat Jans (BS). Est-ce que leur origine cantonale transpire-t-elle le chauvinisme dans le choix des vins?

La réponse 👇

Les plus assidus d'entre vous auront remarqué que – à part les mousseux – les productions neuchâteloises et genevois, comme celles issues du canton de Fribourg sont absentes de la carte.

Or, si on en croit les données précédentes qui datent de décembre 2023, la Confédération disposait encore de bouteilles de la région viticole du Vully, signe peut-être de l'influence de l'ex-conseiller fédéral Alain Berset.

Bundesraetin Viola Amherd und Bundesraetin Karin Keller-Sutter, von links, beim Apero mit der Bevoelkerung, waehrend einer Bundesratsreise in die Zentralschweiz, am Donnerstag, 4. Juli 2019, in Schwyz ...
Viola Amherd a quitté le conseil fédéral début 2025.Image: KEYSTONE

Aujourd'hui, si la représentation valaisanne, en la personne de Viola Amherd a quitté le gouvernement, il reste quelques bouteilles de son canton d'origine dans la cave.

