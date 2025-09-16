La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache

Quels trésors abritent la cave à vin du Conseil fédéral? Le gouvernement s'est vu forcé par le tribunal fédéral de rendre publique cette information autrefois secrète. En effet, nos confrères de la RTS avaient très envie de savoir ce qui se cachait dans cette fameuse «Bundeskeller». Nous avons donc plongé le nez dans les données fournies et voici ce qu'elles révèlent.
L'argent, c'est le nerf de la guerre quand on organise des apéros. Pour palier tout manque, les autorités consacrent, chaque année, un budget d’environ 70 000 francs à l’achat de vin, d’eau minérale, de bière et d’eaux-de-vie pour les réceptions officielles du Conseil fédéral et de la chancellerie fédérale, voici quelques chiffres fournis:
Notons bien qu'un quart de ce montant est consacré à l’achat de boissons non alcoolisées (eau, soda, etc.). Cette enveloppe, stable depuis plusieurs années, est gérée par l’Office fédéral de l’agriculture et intégrée dans les crédits de fonctionnement globaux.
Oui. Le Conseil fédéral ne s'enflamme pas et s’impose des plafonds clairs pour ses achats de vin – spoiler: par de Gantenbein grison à 300 balles la bouteille:
Ces règles garantissent que les achats restent raisonnables et transparents, tout en mettant en valeur des produits suisses de qualité lors des réceptions officielles. Les autorités complètent:
Le vin du Conseil fédéral est conservé dans la cave de la Maison de Watteville, au cœur de la vieille ville de Berne. Cette demeure patricienne, construite en 1446 a été léguée à la Confédération en 1934 par Emanuel de Watteville, en mémoire de son épouse Béatrice.
Aujourd’hui, elle sert non seulement de lieu de réception pour les hôtes du gouvernement, mais aussi de cadre aux «entretiens de Watteville», rencontres régulières entre le Conseil fédéral et les chefs de partis. Et accessoirement de cave officielle.
Les boissons achetées par le gouvernement suisse sont exclusivement servies lors d’occasions officielles: réceptions diplomatiques, événements organisés par la chancellerie fédérale ou par les départements en présence d’au moins un membre du gouvernement.
Il ne s’agit donc pas d’une consommation privée, mais bien d’un usage strictement protocolaire, destiné à représenter la diversité et la qualité de la production viticole suisse lors des rencontres avec des invités suisses et étrangers.
Et ça ne rigole pas, la personne responsable de la cave de la Confédération établit, pour chaque event, un relevé précisant:
Notons que certaines bouteilles peuvent être envoyées lors d'événement spécial, comme «les 80 ans d'un ex-membre du gouvernement», nous indique la chancellerie.
Le vin destiné au Conseil fédéral est acheté directement par l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag), qui gère le budget de la cave de la Confédération. Les bouteilles ne sont donc pas commandées par les conseillers fédéraux eux-mêmes, mais de manière centralisée, via l’administration.
Pour sélectionner les crus, certains critères sont appliqués, nous détaille-t-on:
On comprend que si les membres du gouvernement ne commandent pas directement ce qui les fait saliver, ils ont une influence réelle sur le choix, comme on va le voir au point suivant.
C'est LA question par excellence (en tout cas pour tout Romand qui se respecte). Quels cantons sont les plus représentés et lesquels sont complètements absents de la cave du gouvernement?
Sachant que le Conseil fédéral est composé de Guy Parmelin (VD), Ignazio Cassis (TI), Martin Pfister (ZG), Karin Keller-Sutter (SG), Albert Rösti (BE), Elisabeth Baume-Schneider (JU) et Beat Jans (BS). Est-ce que leur origine cantonale transpire-t-elle le chauvinisme dans le choix des vins?
Les plus assidus d'entre vous auront remarqué que – à part les mousseux – les productions neuchâteloises et genevois, comme celles issues du canton de Fribourg sont absentes de la carte.
Or, si on en croit les données précédentes qui datent de décembre 2023, la Confédération disposait encore de bouteilles de la région viticole du Vully, signe peut-être de l'influence de l'ex-conseiller fédéral Alain Berset.
Aujourd'hui, si la représentation valaisanne, en la personne de Viola Amherd a quitté le gouvernement, il reste quelques bouteilles de son canton d'origine dans la cave.