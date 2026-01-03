La police poursuit son enquête sur le drame qui a couté la vie à 40 personnes. Keystone

Incendie à Crans-Montana: ce que l'on sait de l'inculpation des gérants

Après l’incendie meurtrier du bar Le Constellation à Crans-Montana, la justice a ouvert une instruction pénale visant le couple à la tête de l'établissement.

L’enquête sur l’incendie meurtrier survenu dans la nuit du 1er janvier 2026 dans le bar Le Constellation, à Crans-Montana, connaît un nouveau tournant judiciaire. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre des deux gérants de l’établissement, comme l’ont annoncé samedi après-midi la police cantonale et le Ministère public valaisan.



Les deux gérants, d'origine française, sont poursuivis pour:

Homicide par négligence.

Lésions corporelles par négligence.

Incendie par négligence.

Les autorités rappellent que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.

Un lourd bilan

Pour rappel, l’incendie, suivi d’une explosion, a coûté la vie à 40 personnes et fait 119 blessés, dont une majorité grièvement atteints. Le drame s’est produit alors que l’établissement était en pleine activité la nuit du Nouvel An.

Vendredi, la procureure générale valaisanne avait indiqué que les premiers éléments de l’enquête laissaient penser que le feu serait parti de bougies incandescentes placées trop près du plafond, provoquant un embrasement rapide. Cette hypothèse repose sur l’analyse de vidéos, des auditions de témoins et des constatations effectuées sur place.

A ce stade de l’enquête, les autorités avaient précisé qu’aucune responsabilité pénale n’était encore établie. L’ouverture d’une instruction marque donc une nouvelle étape dans le traitement judiciaire du dossier, alors que les investigations se poursuivent pour déterminer précisément les circonstances du sinistre et d’éventuelles responsabilités. (jah)