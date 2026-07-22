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Le Coca-Cola Zero va changer de look chez Coop, Migros et Denner

Cola Zero: Coca-Cola ändert das Flaschendesign.
Le Coca-Cola Zero, ici dans les rayons de Coop. Ce design va bientôt disparaître pour laisser place à un autre.Image: Benjamin Weinmann

Le Coca-Cola Zero vendu chez Coop et Migros va connaître un gros changement

Le géant américain des boissons revoit son identité de marque. En Suisse, les nouvelles bouteilles de Coca-Cola Zero ont déjà été repérées dans une succursale de la Coop.
22.07.2026, 08:4022.07.2026, 11:35
Benjamin Weinmann

En Suisse, les consommateurs aiment le sans sucre. C'est en effet ce que l'on peut lire sur le site du géant américain des boissons, basé à Atlanta, en Géorgie:

«Peu d'autres pays ont une consommation par habitant de Coca-Cola Zero aussi élevée qu'en Suisse»

Cette alternative au Coca-Cola Light, dont le goût se rapprocherait davantage de l'original selon ses adeptes, a été lancée en Suisse en 2007. Elle se reconnaît immédiatement à son habillage noir et rouge, contrairement à l'original, marqué par le rouge et le blanc.

Vers un possible risque de confusion

Mais les amateurs de Coca-Cola vont devoir s'habituer à du changement, car le design est renouvelé. Nous avons déjà repéré la nouvelle bouteille dans des Coop en Suisse, avant même la communication officielle d'Atlanta lundi et avant le début du déploiement à grande échelle dans les rayons.

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Ce qui surprend, c'est que le logo n'est plus noir, mais blanc, comme sur l'original. La mention indiquant qu'il s'agit de la variante sans sucre («Zero Zucker, Zéro Sucre») figure sous le nom emblématique de la marque, également en blanc. Le bouchon, lui, reste noir comme auparavant. Au premier coup d'œil, un risque de confusion avec la variante sucrée semble néanmoins bien réel.

Cola Zero: Coca-Cola ändert das Flaschendesign.
Voici à quoi ressembleront les nouvelles bouteilles de Coca-Cola Zero.Image: Benjamin Weinmann

Jasmin Kienast, porte-parole de Coca-Cola Suisse, confirme:

«Le nouveau design est déjà en rayon chez plusieurs distributeurs en Suisse»

Dans les prochaines semaines, le changement sera pratiquement achevé partout. L'objectif est de repenser «l'identité visuelle» de Coca-Cola. Et le risque de confusion, alors? Pour Jasmin Kienast:

«Même si les deux variantes restent liées par le rouge emblématique de Coca-Cola, nous avons accordé une grande importance à ce que la variante sucrée et la variante sans sucre se distinguent clairement et de manière cohérente l'une de l'autre.»

Un déploiement mondial dans les prochains mois

Coca-Cola Zero se reconnaîtra désormais à trois caractéristiques essentielles:

  • Premièrement, une mention «Zéro Sucre» plus grande, dans une police propre qui se démarque du logo original de Coca-Cola.
  • Deuxièmement, un bandeau dynamique noir bien visible sur les canettes.
  • Et troisièmement, le bouchon noir de la bouteille.

Selon Jasmin Kienast, il s'agit d'un déploiement mondial:

«Les différents pays passeront progressivement au nouveau look au cours des prochains mois»

Du point de vue de Coca-Cola, reste à espérer que ces éléments suffiront à la clientèle. Car de gros chiffres d'affaires sont en jeu. Selon Fabio Cella, directeur de Coca-Cola pour la Suisse, la part de marché des boissons sans sucre et à teneur réduite en sucre atteint près de 60% dans le pays, comme il l'a récemment affirmé auprès du portail spécialisé Persönlich:

«C'est un record en comparaison internationale»

(trad. ysc)

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