Pourquoi il faut se méfier des «rabais fidélité» de Coop

Des rabais de fidélité allant jusqu'à 60%: c'est ce qu'annonce le détaillant Coop dans le cadre de l'actuelle campagne de collection de timbres Trophée. Mais notre enquête montre que les produits peuvent être trouvés à des prix similaires (ou moins chers) dans le commerce ordinaire.

Ann-Kathrin Amstutz et Benjamin Weinmann / ch media

«Profitez de réductions allant jusqu'à 60% sur des articles de bricolage Bosch»: c'est ainsi que Coop fait la promotion de sa dernière action Trophée sur son site Internet. Jusqu'en février, les clients peuvent utiliser leurs cartes de collection pleines pour acheter différents articles de bricolage et de jardinage de Bosch à des prix plus avantageux. Mais les recherches de CH Media (dont watson fait partie) montrent que les rabais Trophée ne sont pas aussi sensationnels que Coop voudrait le faire croire.

Il suffit de comparer les produits sur différentes plates-formes: sur les portails concurrents comme Galaxus, les mêmes articles Bosch affichent souvent un prix similaire que chez Coop, sans le «rabais de fidélité» Trophée. Ainsi, le laser à lignes Atino est vendu 47 francs sur Galaxus, une filiale de Migros. Chez Coop, le même produit est proposé à 39,95 francs avec les timbres Trophée au lieu de 59,95 francs. Mais le «rabais de fidélité de 33%» n'est qu'une réduction de 15% par rapport au prix de Galaxus.

Le prix Trophée est encore moins attractif si on le compare aux prix les plus bas de tous les temps. Le portail de comparaison en ligne Toppreise montre qu'en décembre 2022, le laser à lignes Atino ne coûtait que 36,40 francs, soit 3,55 francs de moins que le prix réduit Trophée.

La perceuse-visseuse sans fil Easy Drill 1200, disponible avec la remise Trophée pour 69,95 francs au lieu de 109 francs, a même été moins chère: en avril 2023, elle ne coûtait que 67,90 francs en ligne.

Coop utilise-t-elle l'action Trophée pour se débarrasser d'anciens articles de stock?

Autre détail frappant: certains articles Trophée ne sont pas de nouveaux modèles, mais sont en vente depuis longtemps. C'est le cas de la ponceuse multifonctions PSM 80 A, qui affiche un rabais de 32% dans le cadre de l'action Trophée. Sur le site du géant de la vente en ligne Amazon, on peut lire que l'article est en vente depuis le 26 avril 2007. Il existe d'ailleurs déjà plusieurs nouveaux modèles de cet article.

On peut donc se demander si, avec le système Trophée, Coop essaie de se débarrasser d'anciens articles qui ne trouvent pas preneur. Interrogé à ce sujet, le détaillant écrit:

«Il s'agit de produits qui sont actuellement proposés par différents canaux. On ne peut donc en aucun cas parler de produit obsolète».

Sur X (anciennement Twitter), un post d'un utilisateur a récemment critiqué le fait que le télémètre laser était même moins cher chez Galaxus que lors de la campagne Trophée:

Interrogé sur cet exemple concret, le porte-parole de Coop Caspar Frey explique qu'il ne s'agit pas du même produit: l'article Trophée contient en plus un adaptateur, qui n'est pas inclus dans l'offre de Galaxus et doit être commandé pour un supplément de 22,90 francs. Selon Coop, il en va de même pour les produits qui contiennent une batterie. Dans le cas des articles Trophée, la batterie est déjà incluse, mais chez les concurrents, les appareils sont souvent vendus sans batterie.

En principe, les prix se basent sur les recommandations de prix sans engagement du fabricant, précise Frey.

Comment fonctionne l'action Trophée de Coop?

Coop lance deux fois par an une opération de fidélité Trophée. Pendant quatre mois, chaque tranche de dix francs d'achats à la caisse de Coop donne droit à un timbre. Une carte de collection complète de 18 timbres permet ensuite d'acheter un produit à un prix plus avantageux. L'action Trophée actuelle est ouverte jusqu'au 20 janvier 2024 et les cartes de collection pleines peuvent être utilisées jusqu'au 4 février.

Cette action suscite toutefois régulièrement des critiques. C'est ce qui s'est passé à l'été 2022, lorsque Coop a créé la marque outdoor Rewind spécialement pour l'action Trophée. Les défenseurs des consommateurs et les experts en marketing ont estimé que cette «action de rabais» était extrêmement discutable, car il n'était pas possible de comparer l'offre à des prix préexistants.

De plus, Coop est également flexible en matière de fixation des prix. Il arrive régulièrement que le même produit ne coûte pas le même prix chez ses différentes filiales Microspot, Nettoshop, Fust, Jumbo et Interdiscount. Elles appartiennent toutes à Coop, mais les différences de prix ne sont jamais clairement indiquées. Le porte-parole Caspar Frey se contente de dire à ce sujet:

«Les filiales se procurent les produits eux-mêmes»

Il en va de même chez Migros. Un exemple récent: chez Galaxus, le dernier agenda de poche Biella Technikus coûte 16 francs. Chez sa société sœur Ex Libris, 29,90 francs soit presque le double.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci