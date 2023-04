Désaccords sur les conséquences de la vaccination

Image: sda

Les autorités suisses se contredisent sur d'éventuelles conséquences mortelles de vaccins contre le coronavirus.

Les autorités suisses se contredisent sur d'éventuelles conséquences mortelles de vaccins contre le coronavirus. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), 19 personnes sont décédées en 2021 à la suite d'une vaccination.

Selon Swissmedic, aucun décès de ce type n'a en revanche été prouvé à ce jour.

Lors de l'analyse approfondie des cas, sur la base des données disponibles et malgré une association temporelle, il est apparu que d'autres causes possibles ou plus probables pourraient expliquer les événements, a indiqué dimanche un porte-parole de Swissmedic à Keystone-ATS, en réponse à une information de la télévision alémanique SRF.

L'évaluation de l'autorité de contrôle des produits thérapeutiques n'a donc pas changé depuis fin février, même après que l'OFS a annoncé lundi dernier 19 décès en 2021 consécutivement à une vaccination.

Swissmedic a examiné au total 236 déclarations de suspicion faisant état d'un décès survenu à différents intervalles de temps après la vaccination contre le Covid-19. Les personnes décédées étaient âgées en moyenne de 78,3 ans.

Concertation

«Swissmedic cherche à établir un éventuel lien de cause à effet. Et pour cela, nous demandons tous les documents disponibles», a déclaré à SRF Christoph Küng, chef de la division Sécurité des médicaments chez Swissmedic. Le dossier médical de la personne décédée est par exemple examiné.

«Nous avons souvent des questions à poser aux médecins, nous consultons la littérature spécialisée et nous nous concertons au niveau international.» Christoph Küng

Les statisticiens de la Confédération répertorient pour leur part les informations contenues dans les certificats de décès. Ceux-ci sont établis sur place et en temps réel par des médecins auprès des personnes décédées.

Les autorités fédérales ont contacté les médecins dans tous les cas. Il a été confirmé que la cause du décès n'était pas concomitante, mais bien que c'était bien la vaccination contre le Covid-19 qui était à l'origine du décès, a quant à lui déclaré l'épidémiologiste de l'OFS Rolf Weitkunat.

L'office de la statistique a annoncé lundi que 19 personnes étaient décédées en 2021 des suites d'effets secondaires indésirables des vaccins contre le Covid-19. Cette année-là, près de 6 millions de personnes ont été vaccinées en Suisse. Et 5957 sont mortes de la maladie. (chl/ats)