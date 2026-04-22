La Suisse a stocké moins de kérosène qu'elle devrait. Image: Shutterstock

Pourquoi la Suisse galère avec ses stocks de kérosène

Les réserves helvétiques de kérosène sont actuellement inférieures aux niveaux requis. Un retard qui s'est accumulé depuis la fin de la pandémie et qui s'est accentué avec la guerre en Iran.

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En raison de la guerre en Iran, l'Europe commence à manquer de kérosène. La Suisse stocke du kérosène en prévision de telles situations. La Confédération confirme que les réserves sont actuellement inférieures aux niveaux requis.

La norme relative à la durée de couverture des stocks obligatoires de kérosène est fixée à trois mois, soit 90 jours, sur la base des ventes moyennes enregistrées au cours des trois dernières années dans les aéroports suisses (donc hors Bâle). Actuellement, la durée est moindre, a indiqué mardi un porte-parole de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE).

A l'heure actuelle, la couverture s'élève à 72 jours, «soit environ deux mois et demi». La forte augmentation de la consommation de kérosène depuis la fin de la pandémie de Covid-19 a pour conséquence que de grandes quantités sont stockées dans les réserves obligatoires avec du retard.

Pénuries imminentes et fluctuations de prix

La forte demande implique que les stocks doivent être constitués en plus de l'approvisionnement régulier. Cela pourrait prendre du retard en raison de pénuries imminentes et de fortes fluctuations de prix, a poursuivi le porte-parole.

De plus, les changements sur le marché des importateurs entraînent des ajustements différés. En effet, les nouveaux importateurs disposent normalement de trois ans pour remplir leur part de stockage obligatoire. (jzs/ats)