On sait enfin si le semi-confinement a engendré un babyboom en Suisse

Une étude de l'Université de Lausanne montre l'impact que le semi-confinement a eu sur les naissances en Suisse, en comparant les chiffres de janvier 2021 à janvier 2018 et 2019.

En Europe, le nombre de bébés nés pendant le premier confinement a été inférieur à celui des années précédentes. Le nombre de naissances – neuf mois après le pic du premier confinement – a baissé en moyenne de 14% (considération de 24 pays européens), comme le rapporte le spécialiste en obstétrique Léo Pomar de l'Université de Lausanne dans la revue spécialisée Human Reproduction.

Ce résultat a surtout été influencé par 13 pays dans lesquels la baisse des naissances se situait entre 12% et 28%. Selon l'étude de l'UNIL, ce chiffre était de 7,1% en Allemagne et de 5,4% en Suisse. Le nombre de naissances en janvier 2021 a particulièrement baissé en Lituanie (28,1 %), en Ukraine (24,4 %) et en Espagne (23,5 %), mais aussi en Italie, au Portugal ou en France.

Plus le confinement est long, moins il y a de grossesses

Les chercheurs ont examiné le nombre national de naissances en janvier 2021 et l'ont comparé à la moyenne des mois de janvier 2018 et janvier 2019. Parmi 24 pays, seuls la Finlande et le Danemark ont enregistré un nombre de naissances supérieur à celui de la période de référence. Pour rappel, les mesures sanitaires durant la pandémie étaient différentes dans chaque pays, mais se résumaient pratiquement partout à un confinement, c'est-à-dire à une restriction de la vie sociale. Seule la Suède n'en a pas connu.

Léo Pomar a déclaré:

«Plus le confinement était long, moins il y a eu de grossesses, même dans les pays qui n'ont pas été très gravement touchés par la pandémie»

En conclusion, l'étude stipule:

«Des mesures telles que le maintien de la distance et la réduction des contacts, les craintes liées à l'agent pathogène et la crise sociale et économique pourraient être des facteurs indirects jouant un rôle dans la décision des couples de reporter la grossesse»

Depuis fin mars 2021, le nombre de naissances était en moyenne légèrement supérieur à celui d'avant la pandémie dans tous les pays. Mais les naissances «manquantes» de janvier n'ont pas été compensées, du moins pas immédiatement, écrivent les auteurs. Dans certains pays, mais pas tous, le nombre de naissances en février et mars 2021 a toutefois augmenté de manière significative par rapport à la moyenne des mois comparés de 2018 et 2019 – notamment en Finlande et aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne. (aargauerzeitung.ch)