Suisse

Covid-19

Les 21 questions et réponses sur les dépistages massifs



Image: KEYSTONE

Les 21 questions et réponses sur les dépistages massifs

C’est parti pour la stratégie de dépistages à grande échelle du Conseil fédéral. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Pourquoi renforcer la stratégie de dépistage ?

Afin d’accélérer les ouvertures, le Conseil fédéral a opté pour des dépistages massifs. Il vise à tester 40% de la population mobile une fois par semaine.

En plus du traçage des contacts, de la vaccination, des règles d’hygiène et des plans de protection, les tests constituent une part importante du volet des mesures permettant de maîtriser efficacement la pandémie.

Comment cette stratégie est-elle organisée ?

Cette stratégie entre en vigueur le 15 mars et repose sur trois piliers:

des tests sur les personnes symptomatiques.

des tests répétés et à large échelle dans les établissements de formation, les entreprises et les institutions.

des tests individuels et des autotests.

La stratégie met l’accent sur les deux premiers piliers qui servent à contrôler la pandémie au moyen de tests, de traçage, d’isolement et de quarantaine. Le troisième pilier sert à réduire les transmissions du virus dans l’entourage personnel.

Les mesures de lutte peuvent-elles être levées grâce à ces dépistages massifs?

Si le nombre de cas diminue, une partie des mesures pourront éventuellement être levées.

Pour que toutes les mesures soient définitivement levées, il est nécessaire que la population qui le souhaite soit vaccinées à moyen et long terme.

Combien coûte cette stratégie de dépistage?

Les coûts de cette nouvelle opération de dépistage, fondée sur la loi Covid (dont la validité est limitée à la fin de l’année), s’élèvent à plus d’un milliard de francs en 2021.

Dois-je me faire tester si je ne présente aucun symptôme ?

Oui. Beaucoup de personnes infectées ne présentent pas de symptôme. Il faut détecter ces personnes afin d’interrompre les chaînes de transmission le plus tôt possible. Les personnes qui se font tester régulièrement contribuent à stabiliser le nombre de cas, voire à le réduire.

Pourquoi dois-je me faire tester régulièrement ?

Les tests répétés et à large échelle se tiennent sur le lieu de travail ou à l’école, car ils concentrent des personnes particulièrement mobiles et en contact avec de nombreux autres individus.

En testant régulièrement dans ces lieux, il est possible de détecter rapidement les foyers d’infection et interrompre les chaînes de transmission.

Pourquoi dois-je me tester à domicile ?

Les autotests permettent de réduire les contaminations dans l’entourage personnel. Les tests individuels peuvent par exemple être effectués avant de rendre visite à des amis, à des proches ou avant une activité présentant un risque de transmission. Ces tests sont utiles pour les personnes asymptomatiques.

Dois-je me tester à domicile ET au travail/à l’école ?

Si possible, il faut se faire tester régulièrement au travail ou à l’école. L’autotest est une méthode complémentaire.

Les enfants et les adolescents doivent-ils aussi se faire tester?

Oui. Les enfants et les adolescents présentent moins souvent des symptômes. Toutefois, ils ont plus de contacts sociaux et sont très mobiles. Un test permet de détecter rapidement une infection et d’empêcher sa propagation.

Image: KEYSTONE

J’aimerais prendre l’avion. Est-ce que le test est aussi gratuit ?

Non. En règle général, le résultat d’un test PCR doit être présenté pour voyager. Il est gratuit seulement si vous présentez des symptômes ou si vous devez confirmer les résultats d’un test rapide antigénique positif.

Quelles entreprises effectuent des tests?

Toutes les entreprises, les écoles et les institutions peuvent participer au programme de dépistage. La participation est facultative.

Quels sont les avantages pour les entreprises qui testent régulièrement?

En testant régulièrement au sein des entreprises, on empêche la propagation du virus sur le lieu de travail. Moins de collaborateurs doivent se placer en isolement ou en quarantaine, ce qui représente un gros avantage pour les entreprises dont les employés travaillent sur place.

Par la suite, il sera question d’examiner si des dépistages massifs sur les lieux de travail permettront une levée de l’obligation de quarantaine ou de télétravail.

Est-ce que l’administration fédérale organisera des tests réguliers?

Oui. L’administration fédérale prévoit la mise en place de tests réguliers.

Les tests sur le lieu de travail sont-ils obligatoires ?

La participation aux tests se fait sur une base volontaire. Les employeurs ont le droit de faire passer des tests uniquement dans les limites de la loi. Ils ont notamment l’obligation de protéger la personnalité du travailleur.

Les tests doivent être justifiés par des motifs liés au travail ou à la protection d’autres employés ou de tiers (clients, patients, etc.). La situation épidémiologique et les mesures de protection doivent être prises en compte.

Les associations privées doivent-elles tester leurs membres régulièrement?

Les tests par pooling (tests groupés) sont uniquement destinés aux écoles, aux entreprises et aux institutions. Toutefois, les associations privées doivent faire tester leurs membres avant une activité à risque.

Cela concerne les clubs de sports avant les entraînements et les écoles de musique avant les répétitions. Les tests rapides antigéniques sont alors recommandés, car ils fournissent un résultat dans les 15 à 20 minutes.

Que dois-je faire si le test par pooling (test groupé) est positif?

Si le résultat d’un test par pooling est positif, il faut alors réaliser des prélèvements individuels pour un test PCR. Les personnes qui ont participé au test par pooling doivent se mettre en isolement jusqu’à la réception des résultats.

Que dois-je faire si l’autotest est positif?

Si le résultat d’un test rapide ou d’un autotest est positif, alors il doit absolument être confirmé par un test PCR.

Il faut se mettre en isolement jusqu’à la réception du résultat du test PCR. S’il est positif, vous devez rester en isolement.

Si le test est négatif, est-ce que je dois continuer à respecter les règles d’hygiène et de conduite ?

Si votre test est négatif, vous devez continuer à porter le masque et à respecter les règles d’hygiène et de conduite.

Est-ce que les institutions, les restaurants ou les organisateurs de manifestations peuvent exiger un test négatif?

Cette question est encore en suspens.

Quand est-ce que les autotests seront disponibles ?

La rapidité avec laquelle les autotests seront disponibles dépend des demandes d'autorisation des producteurs de tests, entre autres. Ils seront vraisemblablement disponibles début avril.

Où puis-je obtenir un autotest?

Seules les pharmacies peuvent remettre des autotests. À l’avenir, chacun pourra retirer gratuitement cinq tests par mois en présentant sa carte d’assurance-maladie.

Traduit de l’allemand par Kenza Vionnet sur la base d’un article de watson.ch.

Plus d'articles sur la gestion du Covid-19: Chaque habitant pourrait bientôt se faire dépister du Covid en Suisse Link zum Artikel Voici pourquoi 41% des aides financières n'ont pas été versées à Genève Link zum Artikel Les scientifiques rêvent-ils de prendre le pouvoir? Link zum Artikel Contre le Covid, la Chine se laisse séduire par le dépistage anal Link zum Artikel