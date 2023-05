Keystone

Berset appelle à rester vigilant après la fin de l'alerte Covid

Le président de la Confédération Alain Berset appelle le monde à «rester très vigilant» après la fin de l'alerte maximale sur la pandémie liée au coronavirus.

En ouvrant dimanche à Genève la 76e Assemblée mondiale de la santé, Alain Berset a salué les avancées accomplies.

«Nous avons oeuvré ensemble pour surmonter cette épreuve difficile», a affirmé Berset devant les représentants de la plupart des 194 Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une collaboration qui reflète selon lui les succès de l'institution qui vient de fêter ses 75 ans.

«Lorsque nous avons la forte volonté commune d'avancer, alors nous pouvons réussir» Alain Berset

Et d'appeler les membres à avancer dans les discussions pour un traité contre les pandémies et pour des amendements au Règlement sanitaire international.

Ces négociations permettent de répondre aux «lacunes qui subsistent», a fait remarquer le président de la Confédération. Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus souhaite que le traité aboutisse comme prévu d'ici mai 2024, un délai considéré comme impossible par plusieurs diplomates. Et dimanche, il a souhaité un arrangement «historique» qui reconnaisse que tous les pays sont liés par les défis des pandémies.

Election pour la Suisse

Dans le premier projet d'accord, la question de la levée de la propriété intellectuelle pour garantir un accès équitable à des vaccins ou des médicaments était abordée. Comme d'autres, la Suisse, opposée, estime qu'elle doit continuer à être discutée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle préfère notamment des achats groupés comme lors de l'initiative Covax pendant la pandémie.

Dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a souhaité que le prochain accord favorise une «forte approche multilatérale» pour sauver de nombreuses personnes. Il a rappelé l'éradication ou la diminution de la présence de nombreuses maladies depuis le lancement de l'OMS. «Mais les avancées sont en danger» avec les conflits, la pandémie ou le changement climatique, a-t-il ajouté, redoutant une détérioration encore de la situation.

Alors qu'il doit présider mardi un débat de haut niveau au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, Berset, comme Guterres, a insisté sur le rôle de la santé pour la paix et la sécurité. Pendant l'Assemblée mondiale de la santé, un plan d'action sur l'initiative suisse et omanaise sur cette question doit être validé.

Autre moment important pour la Suisse, sa désignation pour trois ans au Conseil exécutif de l'OMS doit être avalisée. Berne siégera jusqu'en mai 2026 au sein de l'organe de 34 Etats, au côté de pays affectés par des crises comme l'Afghanistan, le Yémen ou la Syrie. «C'est un moment extrêmement important», a aussi dit à la presse Alain Berset. Dans ce mandat, la Suisse va s'engager sur la protection de la santé, la gouvernance et des systèmes de santé durables.

Plus largement, Berne va continuer d'assister les populations vulnérables confrontées à des urgences sanitaires, a aussi affirmé le président dans son discours. Que ce soit en raison de conflits ou du changement climatique.

Hommage de Tedros au système suisse

Alain Berset a aussi répété l'attachement de la Suisse à une OMS «forte», dotée de ressources adaptées. Après la résolution approuvée il y a un an, qu'il a qualifiée d'«historique», pour une réforme du financement de l'organisation, il a appelé à «concrétiser cette première étape».

Les membres devront se pencher dans les prochains jours sur les modalités d'augmentation des contributions obligatoires. Actuellement, environ quatre francs sur cinq injectés dans l'OMS le sont volontairement, ce qui permet aux Etats de décider à quoi ils seront utilisés.

L'organisation veut davantage de flexibilité, notamment pour anticiper des épidémies. La Suisse partage cette approche. D'ici quelques années, les contributions obligatoires devraient constituer la moitié des fonds de l'OMS.

Le président de la Confédération a eu droit dimanche à plusieurs hommages. Le président de la FIFA Gianni Infantino a remercié l'OMS et ses membres pour leurs efforts pendant la pandémie. Il a expliqué recevoir parfois des félicitations dans la rue, avant de comprendre que ces personnes le confondaient avec Berset.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué de son côté le soutien du président et de la Suisse. «Je souhaite que le monde entier adapte le même système de gouvernement» que la Suisse avec «des citoyens qui ont des droits entiers».

Au total, les Etats devront se pencher sur une vingtaine de résolutions pendant une dizaine de jours. Un projet porte à nouveau sur l'Ukraine. Il demande à l'OMS de poursuivre son aide et de préparer la partie sanitaire de la reconstruction du pays. (ats)