L'ensemble du comité des Amis de la Constitution démissionne

En 2020, elle faisait rêver la planète entière pour vaincre le Covid. Deux ans plus tard, plus personne n'en parle: mais que devient l'immunité collective? Est-elle toujours atteignable? Les réponses de Philippe Eggimann, infectiologue et président de la société médicale de la Suisse romande.

Au début de la pandémie, elle était présentée comme le Graal absolu, pourtant on n'en parle presque plus aujourd'hui. Que devient l'immunité collective?

Philippe Eggimann, infectiologue: Elle se construit progressivement. Mais ce qu'on ne pouvait pas prévoir au départ, quand on disait qu'il fallait que 60 à 70% de la population ait des anticorps, c'est que l'immunité conférée par la maladie ou le vaccin ne serait pas absolue et qu'elle durerait moins longtemps que pour d'autres virus. Avec un R0 d'environ 10, comme pour Omicron, il faudra probablement que plus de 95% des gens soient vaccinés ou guéris pour que le Covid arrête de circuler. L'autre élément, c'est que pour empêcher un virus de se propager, il faut une immunité qui empêche la transmission. Or, avec le vaccin actuel, vous êtes protégé contre les formes graves, mais vous pouvez quand même attraper le Covid et contaminer les autres personnes.