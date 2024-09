Première indemnisation liée au vaccin Covid en Suisse

«Dans certains cas isolés, des symptômes prolongés apparus peu de temps après une vaccination contre le Covid-19 sont rapportés. Ces symptômes entraînent un handicap important pour les personnes concernées et peuvent également apparaître après une infection par le coronavirus Sars-CoV-2 sous forme de symptômes post-Covid ou du Covid long», écrit Swissmedic. (chl/ats)

Les effets secondaires les plus courants rapportés, mais qui restent très rares selon les autorités sanitaires, sont les inflammations du muscle cardiaque (myocardite) ou du péricarde.

La plupart des cas suspects concernent le vaccin de Moderna, le plus utilisé en Suisse. Le droit à un dédommagement est fondé sur le fait que la vaccination avait été recommandée par la Confédération. L'Etat, le cas échéant, ne verse une indemnité qu'à titre subsidiaire, en cas de refus de payer par exemple de l'assureur ou du fabricant.

Pour obtenir réparation, il faut qu'un lien de causalité entre le vaccin et les problèmes de santé invoqués puisse être établi. L'évaluation de ce lien éventuel est faite par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il peut s'écouler plusieurs années entre la demande de réparation et le versement de celle-ci.

Une personne ayant subi des effets secondaires liés au vaccin contre le Covid-19 sera indemnisée par la Confédération, une première. Elle recevra 12 500 francs à titre de réparation plus une indemnité de 1360 francs.

