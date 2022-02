L'Hôpital universitaire de Zurich a constaté que l'urticaire est plus fréquente après le rappel du vaccin contre le Covid-19. Image: Shutterstock

Le rappel vaccinal donne de l'urticaire (et pas seulement aux antivax)

Visiblement, les cas sont plus fréquents après un booster que lors de la première dose de vaccin anti-Covid. Voici les conseils et observations des experts.

Le service d'allergologie de l'Hôpital universitaire de Zurich a constaté que l'urticaire est plus fréquente après le rappel du vaccin contre le Covid-19 qu'après le premier vaccin, explique jeudi Peter Schmid-Grendelmeier du Centre d'allergie suisse aha!. Les pharmacies et les médecins ont fait des observations similaires.

Le Centre d'allergie suisse aha! a reçu, ces derniers temps, de nombreuses questions sur des cas d'urticaire apparus après la vaccination de rappel contre le Covid-19. Cet effet secondaire reste rare, selon Peter Schmid-Grendelmeier, responsable du service d'allergologie de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ).

Il n'existe actuellement pas de chiffres précis sur la fréquence de ce phénomène. Si de l'urticaire devait effectivement apparaître, ce serait généralement plusieurs heures ou plusieurs jours après la vaccination. Jusqu'à présent, aucun cas d'apparition soudaine d'autres symptômes n'a été observé.

Chiant, mais sans danger

L'urticaire fait partie des rares effets secondaires. C'est désagréable, mais sans danger. La prise d'antihistaminiques peut apporter un soulagement. Toutefois, il faut faire attention aux deux points suivants. Si une éruption cutanée de type urticaire apparaît sur tout le corps dans l'heure qui suit la première vaccination, alors les personnes concernées devraient consulter un allergologue avant la deuxième vaccination, afin de prendre les mesures de précaution nécessaires.

Une urticaire prolongée liée à la vaccination contre le Covid-19, et en particulier au vaccin de rappel, serait observée dans certains cas. Elle peut exceptionnellement durer plus de six à huit semaines. Dans de tels cas, le lien avec le vaccin n'est pas toujours évident, précise Peter Schmid-Grendelmeier. A noter que plus l'intervalle entre la vaccination et l'apparition de l'urticaire est long, moins il est probable qu'il y ait un lien. (jah/ats)