Une experte note les produits protéinés de Migros et Coop

Si les protéines sont à la mode chez les jeunes, les sportifs et sur les réseaux sociaux, elles le sont aussi dans les supermarchés du pays et ce n’est pas (toujours) une bonne nouvelle. Du simple pain toast, au très étonnant Kagi Fret, voici l’avis de la nutritionniste Ioana Chelemen.

Dans l’absolu, on pourrait naïvement partir du principe que les produits à haute teneur en protéines sont naturels et bons pour notre santé. Hélas, comme beaucoup de choses dans la vie, c’est (beaucoup) plus compliqué que cela. Depuis quelque temps, les protéines vivent un petit rêve éveillé.

Tout le monde parle d’elles, les coachs sportifs ou les stars en ont fait une obsession et les réseaux sociaux les considèrent quasiment comme un tapis rouge vers un corps taillé dans le béton et la vie éternelle.

Oui, c’est une mode. Et les nouveaux modes de consommation sont évidemment empoignés dans la foulée par l’industrie agroalimentaire. Contactée, Migros confirme cette tendance: «La demande pour des produits enrichis en protéines a considérablement augmenté ces dernières années, notamment depuis 2017/2018. Nous avons élargi notre assortiment pour répondre à cette demande croissante».

«Par exemple, dans la catégorie des boissons lactées, les produits riches en protéines représentent le segment qui connaît la plus forte croissance» Tristan Cerf, porte-parole de Migros

Une forte croissance qui n’empêche pas, pour différents produits, une grande quantité d’additifs, même si Migros «s'efforce de répondre aux attentes de sa clientèle tout en respectant des standards de qualité élevés».

«Certains produits transformés, comme les barres protéinées, peuvent contenir des additifs ou des ingrédients spécifiques pour garantir leur texture, leur goût ou leur durée de conservation. Nous restons attentifs aux retours de la clientèle et cherchons constamment à améliorer nos recettes pour offrir des produits équilibrés et de qualité.» Tristan Cerf

En marge des aliments qui contiennent naturellement une bonne quantité de protéines (du poulet aux lentilles), les consommateurs sont régulièrement happés par des slogans et des designs accrocheurs, pour des produits transformés et vendus souvent plus chers.

Pourquoi une telle différence de prix? Migros nous a donné quelques éléments de réponse:

«L'ajout de protéines, comme des poudres protéinées, nécessite des étapes supplémentaires dans la production.»

«Les protéines utilisées, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, sont souvent plus coûteuses.»

«Les produits enrichis en protéines sont produits en quantités moindres que les produits traditionnels, ce qui augmente les coûts unitaires.»

Du côté de Coop, l’idée est de «s’orienter en principe vers les besoins de notre clientèle». Et l’autre géant orange a lui aussi constaté «une demande croissante pour des produits riches en protéines». Si le distributeur tient à rappeler l’existence en rayons de «nombreux produits riches en protéines qui ne sont ni hautement transformés ni enrichis en additifs», les propositions hyperprotéinées, en marge des aliments naturels, «peuvent être un complément utile».

Alors que la nutritionniste lausannoise Ioana Chelemen nous avait commenté ce boom des protéines en Suisse dans une interview, lundi, on en a profité pour lui demander d’analyser les huit produits hyperprotéinés vendus par Coop et Migros qui nous ont tapé dans l’œil.



Voici les huit produits (et les notes qu’ils obtiennent)

CHEZ MIGROS

Mozzarella:

«Nous avons là un produit qui contient naturellement une bonne quantité de protéines. Donc, c’est avant tout du marketing de l’annoncer sur l’étiquette, mais ce n’est pas plus mal, car peu de consommateurs lisent et savent lire une étiquette. A ne pas consommer tous les jours, car il contient tout de même passablement d'acides gras saturés, mais c’est un bon produit.» La note: 7/10

Pain toast blanc:

«De manière générale, je ne recommande jamais d'acheter du pain blanc, parce que la farine est tellement travaillée que l’on perd toutes les fibres et tous les bienfaits que ça pourrait nous apporter. Ce produit n’a aucune raison d’afficher fièrement «high protein» sur l’emballage. Bien souvent, ils vont jouer avec les farines pour pouvoir grimper la tranche à 3g de protéines, mais vous obtiendrez le même taux avec du pain toast M-Budget complet, sans perdre les fibres.» La note: 3/10

Pâte à tartiner:

«Déjà, l’idée de la pâte à tartiner me dépasse un peu. Ce produit n’a aucun intérêt et il y a beaucoup trop de sucre. Je conseille toujours de privilégier les produits à un seul ingrédient. Parce que l’on sait qu’il n’y a pas de sel, de sucre ou d'huile ajoutés. Autant miser sur un beurre de cacahuète, d'amandes ou de cajou. C’est calorique, mais bourré de nutriments. D'autant que c’est très facile à réaliser chez soi. Quelques cacahuètes dans un mixer et c’est prêt.» La note: 2/10

Barre M-Budget:

«Cette barre est une mauvaise plaisanterie. Il y a tellement d’ingrédients que je le laisse immédiatement tomber. D’autant que nous avons affaire à un produit ultratransformé. Pour le diabète, l’obésité et les maladies cardio-vasculaires, c’est dramatique. On appâte le consommateur avec 16 grammes de protéines, alors que manger cette barre n’est pas bénéfique pour notre corps. Je ne comprends pas ce produit, parce que M-Budget propose très souvent de bons produits.» La note: 0/10

CHEZ COOP

Babybel:

«Ah! Encore un produit qui est naturellement protéiné, c’est une bonne nouvelle. L’emballage noir et l’apport en protéines mis en avant, c’est évidemment du marketing, mais il est utile pour les consommateurs qui ne savent pas vraiment ce que peut leur apporter un tel produit laitier.» La note: 7/10

Kägi Fret:

«Si on pouvait descendre en dessous de zéro, je le ferais! Tout comme la barre M-Budget, nous avons ici quelque chose que je déconseille de consommer et qui déborde d’ingrédients. Je pense même que c'est grave de proposer des produits comme ceux-là, qui plaisent beaucoup aux enfants.» La note: 0/10

Tranches de pain complet:

«Je recommande tout à fait ce type de pain. Encore une fois, je conseille vraiment de faire son pain soi-même, parce que ce n’est pas très compliqué et on est conscients de ce que nous ingérons. Ce produit, dont l’emballage ne donne hélas pas très envie de l’acheter (contrairement au Kägi Fret), est une très bonne option.» La note: 9/10

Pudding: