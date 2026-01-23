en partie ensoleillé-2°
Crans-Montana: le Parquet ne veut pas de procureur extraordinaire

Pourquoi la justice refuse un regard externe sur Crans-Montana

Le Parquet valaisanne estime disposer des ressources nécessaires et exclut le recours à un procureur externe pour la suite de l’enquête.
23.01.2026, 10:3123.01.2026, 11:35
Beatrice Pilloud, Attorney General of the Canton of Valais, attends a press conference in Sion, Switzerland, Friday, Jan. 2, 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP) Switzerland Bar Fire
KLa procureure générale Beatrice PilloudKeystone

Un procureur extraordinaire ne sera pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana (VS). Le Ministère public valaisan, qui poursuit son instruction, l'a annoncé vendredi matin.

«Le bureau a estimé qu'il n'y a aucune raison, ni objective ni juridique, qui justifie la nomination d'un procureur extraordinaire», écrit le Ministère public dans un communiqué, signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. Le Parquet précise que le bureau s'est réuni le 19 janvier pour statuer sur cette requête, émanant de plusieurs avocats des familles des victimes.

«L'Office central du Ministère public du canton du Valais, à qui le dossier a été confié, est compétent en matière d'affaires revêtant une importance particulière, notamment les infractions en rapport avec des événements majeurs ou les événements extraordinaires avec un important retentissement médiatique», poursuit-il.

Un avocat de familles de victimes réagit

«Cette décision n’est pas surprenante et matériellement justifiée. La procédure doit continuer à avancer. Nous devons terminer la première audition des prévenus au plus vite. Il en va du respect des victimes et familles» a réagi Me Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes, via un communiqué.

«Nous saluons les moyens renforcés du Ministère public valaisan et espérons qu’ils vont permettre de mener sans attendre les prochains actes d’enquête utile, l’examen des responsabilités au sein des autorités en charge de la surveillance de l’établissement Le Constellation devant aussi intervenir sans délai»
Me Romain Jordan

(jah/ats)

