Pourquoi un dossier judiciaire sur Crans-Montana s'ouvre en Belgique

Le parquet du Brabant wallon a ouvert un dossier judiciaire après le drame de Crans-Montana, principalement pour faciliter l’accompagnement des victimes belges et de leurs familles.

Keystone

Le parquet du Brabant wallon, en Belgique, a ouvert un dossier judiciaire dans le cadre de l'incendie survenu le 1er janvier à Crans-Montana (VS). C'est ce qu'a indiqué jeudi le procureur du Roi Marc Rézette à l'agence Belga.

«Suite à l'incendie tragique survenu à Crans-Montana, le parquet du Brabant wallon a ouvert un dossier en concertation avec le parquet fédéral. Cette initiative a pour unique objectif de faciliter l'intervention du service d'accueil des victimes de la Maison de Justice de Nivelles dans l'organisation des contacts entre les victimes et les familles de victimes résidant dans le Brabant wallon et les autorités suisses», a précisé le procureur brabançon à Belga.

Et sur le front pénal?

En ce qui concerne l'enquête pénale, le parquet du Brabant wallon dit aussi se tenir à la disposition des autorités judiciaires et policières suisses pour faire exécuter des devoirs d'enquête dans le Brabant wallon, notamment en recueillant si nécessaire des auditions de témoins.

«Cette coopération judiciaire internationale interviendra sur base des canaux de collaborations policières et judiciaires», conclut Marc Rézette. Une élève belge de 17 ans, en sixième secondaire, a perdu la vie dans l'incendie survenu à Crans-Montana. (jah/ats)