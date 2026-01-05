Martin Baumann est le gérant de l'Eldorado, à Bienne. Image: Capture TeleBielingue

Ce bar suisse présentait la même faille: «J'ai tout arraché»

A Bienne, le bar de Martin Baumann comporte des similarités avec Le Constellation, théâtre de l'incendie de Crans-Montana. Après le drame, il a immédiatement pris des mesures.

Un escalier étroit menant à une cave parfois bondée: le bar Le Constellation, où est survenu le terrible incendie du Nouvel An à Crans-Montana, présente bien des ressemblances avec nombre de lieux nocturnes en Suisse. C'est notamment le cas de l'Eldorado, à Bienne, qui comporte une salle de concert au sous-sol.

Auprès de Telebielingue, relayée par le portail ajour.ch, son patron, Martin Baumann, confie que les deux établissements avaient jusqu'à il y a peu un autre point commun: une mousse insonorisante particulièrement inflammable au plafond. Celle-là même impliquée dans le drame de la station valaisanne.

Après avoir reconnu le matériau dans des vidéos sur les réseaux sociaux, Martin Baumann n'a pas tergiversé: «J'ai immédiatement arraché les panneaux acoustiques au plafond», raconte-t-il à la chaîne biennoise.

Et d'ajouter:

«Je ne voulais plus travailler un jour de plus sous ce matériau»

Le tenancier explique avoir vérifié de lui-même la propriété combustible de la mousse: dans le jardin, il a brûlé un morceau de panneau, qui a «pris feu immédiatement».

«J'aurais été responsable»

Martin Baumann assure à TeleBielingue avoir pensé qu'il s'agissait d'un matériau «difficilement inflammable» installé au-dessus du bar pour réduire le bruit. Lors du dernier contrôle par les autorités locales en 2020, la présence de la mousse n'avait d'ailleurs pas été relevée.

Mais le Biennois ne cherche pas pour autant à se dédouaner: «Je les ai installés. J'aurais été responsable», confie-t-il.

Contrairement au Constellation, la mousse acoustique n'était toutefois présente qu'au rez-de-chaussée de l'Eldorado, et pas dans la salle de concert au sous-sol. Dans la cave, le plafond a été recouvert d'«un enduit acoustique à base de cellulose, de colle et de sel de bore», explique Martin Baumann, ce qui le rend peu inflammable.

D'autres mesures sont également en place pour éviter tout départ de flamme dans cette pièce limitée à 50 personnes. La scène a notamment été remplie de sable et son rideau conçu en tissu ignifuge. Quant à l'escalier menant à la pièce, il est, selon le tenancier, suffisamment large dans le cas d'une évacuation.

L'Eldorado comporte de plus une sortie de secours et un nouveau contrôle aura lieu cette année. (jzs)