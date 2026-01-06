L'incendie qui s'est déclaré durant la nuit du réveillon à Crans-Montana a fait 40 morts, dont 20 mineurs. Keystone

On sait d'où venait la plus jeune victime

Une jeune Genevois de 14 ans a perdu la vie lors de la tragédie à Crans-Montana. Son club de foot du Lancy FC lui a rendu hommage.

Les victimes du terrible incendie du bar Le Constellation, à Crans-Montana, sont pour beaucoup jeunes, voire très jeunes. Parmi les 40 morts, on compte ainsi pas moins de 20 mineurs, dont 8 n'avaient pas 16 ans.



L'enquête devra éclaircir les raisons de leur présence dans un bar à Nouvel An, et notamment s'ils étaient accompagnés, comme l'exige la loi valaisanne. Pour l'heure, alors que toutes les victimes ont désormais été identifiées, des informations commencent à émerger à leur sujet.

«Une cellule de soutien psychologique»

Léman Bleu révèle ainsi que la plus jeune victime de l'incendie venait de Genève. Il s'agit d'un garçon de 14 ans d'origine française qui était scolarisé au Cycle d'orientation de Vuillonnex, à Confignon (GE).

L'adolescent était également un joueur du Lancy FC. Sur les réseaux sociaux, le club a tenu à lui rendre hommage. «La famille du Lancy FC est triste d’apprendre le décès d’un junior du club, lors des évènements tragiques survenus à Crans-Montana», écrit-il, adressant ses condoléances aux proches de la victime.

«Nous travaillons avec l’Etat de Genève sur la mise en place d’une cellule de soutien psychologique, afin d’apporter un peu de réconfort aux membres touchés par ce drame» Le Lancy FC

Auprès de Léman Bleu, la conseillère d'État genevoise Anne Hiltpold confirme également que sept Genevois figurent parmi les 116 blessés du drame. (jzs)