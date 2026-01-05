Crans-Montana: ce que disent les normes sur les mousses acoustiques

Le bar Le Constellation qui a brûlé. Crans-Montana, 2 janvier 2026. Image: AFP

Sécurité incendie: comment les bars sont surveillés en Suisse

Dans les cantons, hormis en Valais, ce sont les ECA, des établissements d'assurance, qui sont chargés d'appliquer les normes anti-incendie, notamment pour les mousses acoustiques, mises en cause dans le drame de Crans-Montana. watson a joint l'ECA Jura. Des changements seront apportés.

Qu’en est-il de la prévention contre les incendies dans les lieux publics fermés? Quels sont les organes responsables? Ces questions se posent avec urgence partout en Suisse après le terrible drame de Crans-Montana. Pour y répondre, watson a joint l’ECA Jura, soit l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention du canton du Jura, basé à Saignelégier. Nous avons parlé à Monique Paupe, responsable du département de la prévention, en charge de la protection contre les incendies à l’ECA Jura.

En Suisse, la protection incendie est une compétence cantonale. L’ECA Jura, comme d’autres établissements cantonaux similaires, applique les normes et prescriptions établies par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, l’AEAI. Particularité du canton du Valais: il n’est pas doté d’un ECA, autorité indépendante du pouvoir cantonal, mais d’un Office cantonal du feu.

S’agissant des lieux accueillant du public, l’ECA Jura intervient sur le bâti, principalement à deux étapes.

Il fixe les prescriptions dans le cadre des autorisations de constructions. A ce stade, il intervient sur plan, en amont de la phase de construction. Au terme de la phase de construction, il s’assure que les installations soient conformes aux prescriptions.

Les mesures prescrites

Les mesures prescrites sont de trois ordres:

1. Les mesures relatives à la construction, en amont et en aval des travaux

Il s’agit, par exemple, de s’assurer de l’aménagement de voies d’évacuation ou de la pose de parois coupe-feu.

2. Les mesures techniques



Certaines de ces mesures font l’objet de contrats de maintenance annuelle entre le propriétaire d’un lieu public, par exemple une discothèque, et les entreprises qui ont mis en place les installations de protection incendie. Par exemple:

La signalisation des issues de secours.

Le marquage des voies d’évacuation.

Les extincteurs.

La détection incendie.

3. Les mesures organisationnelles

Les propriétaires et exploitants doivent garantir le fonctionnement de ces dispositifs de protection. Une organisation en cas d’incendie doit notamment être prévue. Par exemple, il doit y avoir des consignes claires sur le comportement à adopter en cas d'incendie et sur les modalités d'alarme incendie. Chacun est responsable: le gérant, le client, l’utilisateur occasionnel du bâtiment.

Contrats de maintenance et contrôles périodiques

Point important: l’ECA Jura n’effectue pas lui-même de contrôles annuels des installations. Ces contrôles entrent dans le cadre des contrats de maintenance entre le propriétaire et les entreprises installatrices. Ces dernières ne sont pas tenues d’envoyer un rapport à l’ECA Jura après chaque vérification annuelle.

De son côté, l’ECA Jura effectue des contrôles «périodiques», environ tous les cinq ans. L’ECA précise encore procéder à un contrôle à chaque changement d’exploitant dans le cadre de la procédure de délivrance de leur patente.

Matériaux à «comportement critique»

«Les matériaux de construction dont la réaction au feu est évaluée comme critique ne doivent pas être utilisés à l'intérieur des bâtiments sans être recouverts», rapporte Monique Paupe.

Cela veut dire que, dans le cas de mousses acoustiques, celles-ci peuvent être autorisées, à condition qu'elles soient recouvertes d'un enduit qui empêche les formations de fumée et gouttes incandescentes. Dans l'incendie de Crans-Montana, les mousses acoustiques ont, selon les images fournies par plusieurs vidéos, pris feu et produit des gouttes incandescentes.

Qu’en est-il des éléments décoratifs?

Les décorations situées dans les locaux ouverts au public doivent être composées de matériaux présentant une faible contribution au feu (RF2). Ces matériaux ne doivent pas produire de gouttes incandescentes lorsqu'ils brûlent. Quant au mobilier, les sièges fixes installés dans les locaux recevant plus de 300 personnes doivent être composés de matériaux RF2. Toujours au-delà de 300 personnes, les sièges non fixés doivent appartenir à la catégorie RF3, une norme un peu moins contraignante.

Des règles différentes entre discothèques et bars?

«Non, les règles entre discothèques et bars ne sont pas différentes, répond l’ECA Jura. Ce qui est prépondérant, c’est la jauge autorisée, les voies d’évacuation et la présence bien sûr d’extincteurs.»

Rappel de l’ECA Jura: les manifestations communales où une protection incendie s’impose sont de la responsabilité des communes.

«Ça nous fait réfléchir»

«Le drame de Crans-Montana nous fait réfléchir à ce que nous pourrions mettre en œuvre comme démarches supplémentaires.» Monique Paupe

Vers des contrôles réguliers

Les choses vont évoluer. «Il y aura une harmonisation des contrôles au niveau suisse», annonce l’ECA Jura. La révision des prescriptions de protection incendie est en cours. L’entrée en vigueur est annoncée pour mi-2027 et dans ce cadre, les modalité des contrôles seront précisées, indique encore l'ECA Jura. Ces contrôles seront-ils plus rapprochés? C'est en cours de réflexion.