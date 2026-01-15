La manière dont les portes étaient configurées pourrait avoir ralenti ou entravé la fuite des personnes présentes. Image: AFP

Les portes du Constellation ont-elles «piégé» les victimes?

Alors que l’enquête se poursuit à Crans-Montana, les portes de l’établissement entrent à leur tour dans le viseur. Après la configuration de l’escalier, un expert s’interroge désormais sur le sens d’ouverture des issues.

L’enquête ouverte après l’incendie meurtrier qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An suit son cours. Et désormais, ce sont les portes du club qui font elles aussi aussi l’objet d’interrogations, selon le Blick.

L’incendie, qui a causé la mort de 40 personnes et fait plus d’une centaine de blessés, est déjà sous investigation par le Ministère public valaisan. Alors que la configuration de l’escalier principal en sous-sol avait été pointée du doigt pour sa largeur jugée insuffisante, nos confrères rapportent que les issues de secours et portes du bar pourraient également avoir compliqué l’évacuation des clients.

Frank Rostert, expert en sécurité incendie cité par le média, estime que certaines portes présentaient des caractéristiques problématiques.

«L'escalier du bar n'était pas le problème principal [...]. «Les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la fuite»

Les portes n’auraient en effet pu s’ouvrir que vers l’intérieur, ce qui est contraire aux normes de sécurité usuelles pour un lieu recevant du public et peut transformer un accès en piège mortel lorsque la foule tente de fuir simultanément.

Selon nos confrères, ce point fait l’objet de vives discussions parmi les spécialistes, car la manière dont les portes étaient configurées pourrait avoir ralenti ou entravé la fuite des personnes présentes lors de l’incendie. Des éléments qui s’ajoutent aux autres interrogations déjà soulevées quant à la conformité des installations du bar.