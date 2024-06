Deux nouvelles attaques contre des bancomats

Des inconnus ont fait exploser un bancomat de la banque Valiant dans le canton de Berne dans la nuit de dimanche à lundi.

Plus de «Suisse»

Bancomat explosé à Jegenstorf, dans le canton de Berne. Image: Bärntoday

Des inconnus ont fait exploser un bancomat dans la nuit de dimanche à lundi à Jegenstorf (BE), a indiqué le site Bärntoday. La police cantonale a confirmé à Keystone-ATS qu'il s'agissait d'un distributeur de la banque Valiant.

Des images diffusées par Bärntoday montrent une grande vitre réduite en miettes sous l'impact de la détonation.

Image: Bärntoday

Dans la même nuit, un autre appareil avait été attaqué près d'une station-service à Küssnacht am Rigi (SZ), les malfaiteurs ayant pris la fuite avec une somme d'argent non communiquée. La zone a été bouclée pour des raisons de sécurité et pour les besoins de l'enquête.

👇 Image: Bärntoday

Hausse des attaques

Ces deux nouveaux cas soulignent la recrudescence de ce type d'opérations en Suisse ces derniers mois. Une quinzaine de cas avec usage d'explosifs ont été recensés depuis le début de l'année, en majorité dans des villages.

Les voleurs privilégient les zones proches des frontières, françaises en particulier, mais le phénomène tend désormais à pénétrer plus à l'intérieur du pays. L'Arc jurassien jusqu'à Bâle a été particulièrement touché.

Les enquêtes sont menées sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC), compétent pour les délits liés aux explosifs.

Dernièrement, face à l'augmentation des vols, La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ainsi que celle du Jura ont annoncé la mise hors service de plusieurs distributeurs proches de la frontière avec la France. (jah/ats)