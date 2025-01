Les hôpitaux suisses mettent en danger les données de leurs patients

D'importantes failles ont été constatées dans tous les systèmes examinés. Les solutions basées sur des architectures obsolètes sont particulièrement vulnérables. Des problèmes fondamentaux liés à l'architecture, l'absence d'un cryptage ou sa mise en œuvre incorrecte, des systèmes connexes vulnérables et une séparation insuffisante entre les environnements de test et de production menacent notamment la sécurité des systèmes.

Selon ce dernier, trois à cinq solutions SIH sont essentiellement utilisées en Suisse. Elles sont spécialement conçues pour répondre aux exigences et aux spécificités du système de santé helvétique et sont utilisées par presque tous les grands hôpitaux suisses. Le NTC en a examiné trois.

Voici les destinations préférées des Suisses pour les vacances

Vous n'avez pas encore choisi votre destination pour cette année? Voici celles que les Suisses préféreront en 2025, selon les agences de voyages. Peut-être que cela vous inspirera ou vous fera fuir.

Où est-ce que les Suisses voyageront en 2025? Les classiques, tels que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et l'Asie du Sud-Est, jouiront toujours d'une grande popularité. Mais des destinations plus exotiques, notamment en Afrique et dans le Grand Nord de l'Europe, sont de plus en plus prisées.