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Attention à cette arnaque au chat perdu en Suisse romande

Ces Romands perdent leur chat, on veut les arnaquer via Twint

La disparition d’un animal de compagnie est déjà une épreuve. Au Locle, elle a failli tourner à l’arnaque
09.07.2026, 20:5409.07.2026, 20:54

Après avoir signalé sur Facebook la disparition de sa chatte Jeanette, Emile Gagné a été contacté par un escroc qui prétendait pouvoir lui rendre l’animal contre de l’argent, rapporte Arcinfo. L’histoire commence le 5 juillet. Sans nouvelles de Jeanette depuis cinq jours, le jeune Loclois publie un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Peu après, il reçoit un appel masqué, rapportent nos confrères. Au bout du fil, un homme affirme travailler pour la police cantonale. Il explique que la chatte aurait été recueillie par une dame et qu’elle aurait dû être emmenée chez le vétérinaire après avoir été blessée.

Le Locle: il croit récupérer son chat perdu, un arnaqueur tente de lui soutirer de l’argent
Voici la chatte en question.Image: capture d'écran facebook

Pour récupérer Jeanette, Emile devrait donc rembourser ces prétendus frais par Twint, avec un code à communiquer. Le jeune homme se méfie et demande le nom de la personne qui aurait recueilli son chat. L’interlocuteur répond: «Françoise Beltrami». Mauvaise pioche, cette dame n'est autre que la mère d’Emile.

Cette arnaque est «étonnement crédible», alerte la FRC

«J’avais laissé un message sous le post de mon fils», raconte Françoise Beltrami au journal neuchâtelois. Selon elle, l’arnaqueur a simplement repris le nom d’une personne visible dans les commentaires pour rendre son scénario plus crédible.

Ce type d’escroquerie n’est pas isolé et serait «récurrent», peut-on lire dans les commentaires, de même que dans divers quotidiens français. Les groupes Facebook consacrés aux animaux perdus seraient régulièrement ciblés par des malfaiteurs, qui exploitent la détresse des propriétaires pour tenter de leur soutirer de l’argent. Pour l’heure, Jeanette, une chatte noire vivant habituellement dans le Quartier-Neuf, stérilisée, mais pas pucée, n’a toujours pas été retrouvée. (hun)

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