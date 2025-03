Plusieurs milliers de Suisses ont vu leur caisse de pension piratée

«Vous pouvez continuer à utiliser vos données de connexion existantes pour le portail des assurés. Vos données sont protégées contre tout accès non autorisé.



Veuillez rester attentif aux SMS que vous recevez de manière inattendue et n'ouvrez pas de liens ou de pièces jointes que vous ne pouvez pas clairement attribuer.



L'ouverture de tels liens ou pièces jointes comporte des risques (p. ex. le vol de données, de caractéristiques d'identification, l'injection de logiciels nuisibles et de ce que l'on appelle des virus). Si vous avez des doutes quant à l'origine sûre d'un lien ou d'une pièce jointe, ne cliquez en aucun cas sur le lien et n'ouvrez la pièce jointe sous aucun prétexte.»