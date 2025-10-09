146 000 francs pour cinq nuits: le prix des Airbnb explose à Davos
Du 19 au 23 janvier 2026, Davos accueillera une nouvelle fois chefs d’Etat, ministres et grands patrons venus du monde entier pour participer au Forum économique mondial (WEF). Les prix des hôtels et appartements exploseront comme chaque année.
Le moins cher: 11 000 francs
Un logement sur Airbnb pour les cinq nuits du WEF coûte désormais au minimum 11 000 francs. Pour ce prix, on obtient généralement un appartement avec lit double, salle de bain avec douche et une place de parc.
Dans certains cas, la cuisine et le salon sont inclus, mais pas toujours. Après tout, si on est prêt à dépenser 11 000 francs pour un logement, on peut bien se permettre de manger au restaurant.
Le plus fréquent: 20 000 francs
La majorité des appartements proposés sur Airbnb à Davos affichent un prix d’environ 20 000 francs pour les cinq nuits du forum. Ces logements, souvent des résidences secondaires ou le lieu de vie des propriétaires, se distinguent par leur emplacement central plus que par leur standing.
Beaucoup de ces logements ne sont disponibles qu’une seule semaine par an: celle du WEF.
Le prix moyen: 28 000 francs
Au 3 octobre, le prix moyen d’un hébergement sur Airbnb à Davos pendant le WEF s’élève à 28 000 francs. Et là aussi, il ne faut pas s'attendre à du grand luxe.
L’une des annonceuses écrit avec fierté: «Tout ce que le congrès annuel a à offrir est accessible à pied». De quoi faire oublier le confort un peu daté et une description promettant un «charmant 2 pièces avec 1,5 salle de bain».
Le prix médian: 25 000 francs
Plus révélateur que la moyenne, le prix médian atteint 25 000 francs pour deux personnes et cinq nuits. Autrement dit, la moitié des hébergements affichent un prix inférieur, l’autre moitié plus élevé.
Pour ce tarif, on peut par exemple louer cet «appartement dans le village de Davos» avec six lits:
La propriétaire vante un logement «idéal pour les participants au Forum économique mondial», avec postes de travail et imprimante. Comme beaucoup d’autres, cette location n’est disponible qu’à cette période de l’année.
Le plus cher: 55 000 francs
Et pour ceux à qui tout cela semble trop modeste, il y a encore mieux. Ou plutôt: encore plus cher. Jusqu’à 54 928 francs pour cinq nuits – la location la plus coûteuse actuellement en ligne.
L'annonce offre un «spacieux logement rénové» avec cheminée, ascenseur depuis le garage souterrain directement dans l’appartement et balcon.
Les propriétaires, trois frères et sœurs du sud de l’Allemagne, y séjournent souvent eux-mêmes, selon l’annonce. Mais pas assez pour renoncer à une telle manne: hors WEF, ils louent l'appartement bien moins cher – environ 3200 francs pour cinq nuits en février ou en juin.
Bonus: un chalet à 146 000 francs
Pour cet article, watson s’est basé sur les prix affichés le 3 octobre 2025. Peu avant sa publication, une nouvelle offre record est apparue: un chalet avec vue sur toute la vallée de Davos, à… 145 925 francs pour cinq nuits.
En juin, la même maison coûterait 4524 francs pour cinq nuits et deux personnes – soit 32 fois moins cher que pendant le WEF.
Même en février, pendant la saison de ski, le chalet se loue 8248 francs. L’augmentation reste donc vertigineuse.