L’hiver à Davos a quelque chose d’idyllique. Mais les prix des logements pendant le Forum économique mondial, un peu moins. Image: shutterstock/screenshot airbnb

146 000 francs pour cinq nuits: le prix des Airbnb explose à Davos

A Davos, les prix des nuitées flambent chaque année pendant le Forum économique mondial. Un chalet qui coûte en février 4500 francs est loué 32 fois plus cher durant le WEF.

Du 19 au 23 janvier 2026, Davos accueillera une nouvelle fois chefs d’Etat, ministres et grands patrons venus du monde entier pour participer au Forum économique mondial (WEF). Les prix des hôtels et appartements exploseront comme chaque année.

Les tarifs Airbnb pour cinq nuits à Davos pendant la semaine du WEF, affichés le 3 octobre. Image: screenshot airbnb

Le moins cher: 11 000 francs

Un logement sur Airbnb pour les cinq nuits du WEF coûte désormais au minimum 11 000 francs. Pour ce prix, on obtient généralement un appartement avec lit double, salle de bain avec douche et une place de parc.

Cette location n’est disponible qu’une seule fois par an, pendant le WEF. Image: screenshot airbnb

Dans certains cas, la cuisine et le salon sont inclus, mais pas toujours. Après tout, si on est prêt à dépenser 11 000 francs pour un logement, on peut bien se permettre de manger au restaurant.

Le plus fréquent: 20 000 francs

La majorité des appartements proposés sur Airbnb à Davos affichent un prix d’environ 20 000 francs pour les cinq nuits du forum. Ces logements, souvent des résidences secondaires ou le lieu de vie des propriétaires, se distinguent par leur emplacement central plus que par leur standing.

Exemple d’un logement à 4000 francs la nuit. Image: screenshot airbnb

Beaucoup de ces logements ne sont disponibles qu’une seule semaine par an: celle du WEF.

Le prix moyen: 28 000 francs

Au 3 octobre, le prix moyen d’un hébergement sur Airbnb à Davos pendant le WEF s’élève à 28 000 francs. Et là aussi, il ne faut pas s'attendre à du grand luxe.



Exemple d'un logement à 28 000 francs. Image: screenshot airbnb

L’une des annonceuses écrit avec fierté: «Tout ce que le congrès annuel a à offrir est accessible à pied». De quoi faire oublier le confort un peu daté et une description promettant un «charmant 2 pièces avec 1,5 salle de bain».

Le prix médian: 25 000 francs

Plus révélateur que la moyenne, le prix médian atteint 25 000 francs pour deux personnes et cinq nuits. Autrement dit, la moitié des hébergements affichent un prix inférieur, l’autre moitié plus élevé.

Pour ce tarif, on peut par exemple louer cet «appartement dans le village de Davos» avec six lits:

Cet appartement coûte 5000 francs la nuit pendant le WEF. Image: screenshot airbnb

La propriétaire vante un logement «idéal pour les participants au Forum économique mondial», avec postes de travail et imprimante. Comme beaucoup d’autres, cette location n’est disponible qu’à cette période de l’année.

Le plus cher: 55 000 francs

Et pour ceux à qui tout cela semble trop modeste, il y a encore mieux. Ou plutôt: encore plus cher. Jusqu’à 54 928 francs pour cinq nuits – la location la plus coûteuse actuellement en ligne.

Image: screenshot airbnb

L'annonce offre un «spacieux logement rénové» avec cheminée, ascenseur depuis le garage souterrain directement dans l’appartement et balcon.

Les propriétaires, trois frères et sœurs du sud de l’Allemagne, y séjournent souvent eux-mêmes, selon l’annonce. Mais pas assez pour renoncer à une telle manne: hors WEF, ils louent l'appartement bien moins cher – environ 3200 francs pour cinq nuits en février ou en juin.

Image: screenshot airbnb

Bonus: un chalet à 146 000 francs

Pour cet article, watson s’est basé sur les prix affichés le 3 octobre 2025. Peu avant sa publication, une nouvelle offre record est apparue: un chalet avec vue sur toute la vallée de Davos, à… 145 925 francs pour cinq nuits.

Image: screenshot airbnb

En juin, la même maison coûterait 4524 francs pour cinq nuits et deux personnes – soit 32 fois moins cher que pendant le WEF.

Même en février, pendant la saison de ski, le chalet se loue 8248 francs. L’augmentation reste donc vertigineuse.