«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»

A propos de la personne

Donato Scognamiglio enseigne depuis 2005 à l'Institut de gestion financière de l'Université de Berne. De 2002 à 2023, il a été partenaire et CEO du Centre d'information et de formation pour l'immobilier SA (CIFI), dont il est aujourd'hui le président du conseil d'administration. Donato Scognamiglio est conseiller cantonal zurichois du PEV et s'est porté candidat au Conseil national en 2023.