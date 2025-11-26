Tout dans une seule application: c'est possible grâce au multibanking. Image: Imago

Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée

Les clients privés peuvent désormais consulter leurs différents comptes bancaires sur un seul et même portail en ligne. Toutes les grandes banques suisses ne participent toutefois pas au projet.

Maurizio Minetti / ch media

Il aura fallu des années, mais cela devient enfin réalité: les particuliers peuvent désormais regrouper les comptes de plusieurs établissements financiers dans un seul portail d’e-banking.

Jusqu’ici, cette possibilité, appelée multibanking, n’existait que pour les entreprises.

Une nouvelle façon de consulter ses finances

Désormais, les clients de huit banques suisses, ainsi que de deux prestataires tiers, peuvent connecter leurs comptes de manière transversale et consulter toutes leurs informations financières sur une seule application.

Les comptes peuvent aussi être intégrés dans des applis non bancaires, notamment celles de fintechs, indique mardi l’opérateur d’infrastructures Six. Parmi les usages possibles: vue d’ensemble consolidée, analyses de dépenses ou encore outils de planification budgétaire.

Les clients de la Banque cantonale de Lucerne, par exemple, voient désormais leurs dépenses automatiquement classées, même pour des comptes extérieurs: un achat chez Migros est identifié comme «denrées alimentaires», une course Uber comme «transport».

Les utilisateurs peuvent également gérer leurs abonnements: voir lesquels sont actifs, combien ils paient, lesquels ils utilisent réellement. Grâce aux catégories et à la reconnaissance des commerces, il est aussi possible de voir quelles dépenses pourraient être déductibles des impôts.

Un service gratuit pour la clientèle

Les huit banques participantes sont UBS, Postfinance, la Banque cantonale de Zurich, Valiant, la Banque cantonale de Lucerne, la Banque cantonale vaudoise, Bank CIC et Hypothekarbank Lenzburg, selon le professeur Andreas Dietrich de la Haute école lucernoise. Plus de 30 banques mettent également leurs données à disposition pour être utilisées par d’autres solutions de multibanking, à défaut d'en proposer une elles-mêmes. Le service est gratuit pour la clientèle.

Parmi les grands acteurs bancaires qui manquent encore à l’appel figurent la Raiffeisen et la Banque Migros. L’absence de Raiffeisen se fait sentir dans tout l’écosystème et «reste difficile à comprendre du point de vue des clients», observe Andreas Dietrich. Dans la banque privée, des établissements comme Julius Bär et Vontobel ne sont pas non plus raccordés.

Sollicitée, Raiffeisen déclare avoir introduit dès 2021 le multibanking pour les entreprises. Pour les particuliers, l’établissement se concentre actuellement sur l’évolution de son e-banking. Un porte-parole assure:

«Raiffeisen suivra de près la phase de mise en œuvre du multibanking pour les clients privés et continuera de s’investir sur les questions d’open finance.»

Un service qui contente clients et établissements

Les banques participantes, elles, se disent satisfaites. Très présente dans les régions rurales, Valiant a été l’une des premières à proposer le multibanking aux entreprises il y a quelques années. Elle bénéficie aujourd’hui de cette avance.

«Le processus d’activation pour les banques tierces peut désormais se faire en quelques minutes et entièrement en ligne.» Porte-parole de Valiant

Hypothekarbank Lenzburg fait aussi partie des «banques pionnières», comme celle-ci aime à le rappeler. La banque argovienne insiste sur le fait que seul le client peut déclencher l’activation du multibanking, l’intégration des données des comptes et leur mise à disposition pour transmission à des tiers. Les données des banques externes ne sont pas stockées dans son système. Ses conseillers n’ont donc aucun accès aux informations provenant des établissements tiers.

D’autres connexions à venir

Du point de vue de la protection des données, rien ne laisse apparaître un risque particulier. Une porte-parole du Préposé fédéral à la protection des données souligne qu’«en matière de traitement de données personnelles, la sécurité doit être garantie par des mesures techniques et organisationnelles appropriées». Sur la base des informations publiques fournies par Six, il est «à supposer que ces exigences ont été prises en compte lors du développement de la plateforme».

Six précise que les mécanismes de chiffrement et les droits d’accès assurent l’intégrité et la sécurité des données.

L’autorité ajoute que l’utilisation de la plateforme est facultative et nécessite le consentement explicite des clients. La porte-parole ajoute:

«Comme pour l’usage de toute plateforme, on peut attendre d’adultes responsables qu’ils se demandent s’ils souhaitent utiliser un service et qu’ils s’informent avant de donner leur accord.»

Même constat pour Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs:

«Puisque chacun peut décider lui-même comment il souhaite utiliser ce multibanking, il n’y a pas de préoccupations particulières en matière de protection des données»

Vers une évolution de fonctionnalités

Dans l’ensemble, ce service est vu comme un soutien utile, car il apporte plus de clarté et de lisibilité. Sara Stalder explique:

«Ce qui pourrait en revanche augmenter, et c'est sans doute l'effet souhaité par les établissements financiers, c’est la rapidité avec laquelle l’argent est transféré vers d’autres placements, par exemple des produits financiers.»

Dans ce contexte, poursuit Sara Stalder, «il est essentiel que les clients sachent ce que coûtent les transactions et quelles commissions s’y ajoutent».

La connexion de plusieurs comptes bancaires n’est qu’une première étape vers l’open finance. Selon Six, les clients des banques peuvent s’attendre à voir apparaître de nouveaux produits et services «visant à simplifier leur quotidien financier et à rendre l’accès aux informations plus transparent». La plateforme pourrait aussi accueillir d’autres secteurs: les assurances, par exemple, pourraient s’y joindre.