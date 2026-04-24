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On a goûté la mayonnaise paprika de Thomy et Zweifel

Vidéo: watson

Que vaut la nouvelle mayo improbable de Thomy et Zweifel?

Thomy et Zweifel fusionnent leurs produits emblématiques pour lancer une mayonnaise goût paprika. Nous l'avons bien entendu testée.
24.04.2026, 18:5424.04.2026, 18:54
Team watson
Team watson

Tout récemment, Zweifel a fait parler d'elle en lançant des chips à l'Aromat en collaboration avec Knorr. Une initiative qui a ravi les Suisses, fervents amateurs de pique-niques et de ces produits emblématiques qui font presque partie du patrimoine helvétique.

Le célèbre fabricant de chips remet le couvert avec un autre produit phare de Nestlé: la mayonnaise Thomy. Ce featuring de ces deux géants de la gastronomie industrielle suisse, on l’a évidemment goûté: nos impressions sont à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Pour une autre dégustation:

On a testé en avant-première les chips à l’Aromat

Les chips paprika de Zweifel sont largement plébiscitées, sauf pour l’auteur de ces lignes qui leur préfère celles au sel. Entre la «team ketchup» et la «team mayo», ceux qui aiment le paprika et la mayonnaise s’accordent à dire que le produit fait mouche, selon nos experts. Cependant, selon nos testeurs les plus exigeants, cette mayonnaise est troublante puisqu'elle n'a pas le gout du paprika, mais littéralement le goût de la chips, avec un excès qui peut vite devenir écœurant.

Lancé pour le 75ᵉ anniversaire de la mayonnaise Thomy, ce nouveau produit que l'on pensait improbable est intégré dès cette semaine de manière permanente à l’assortiment. Vous avez donc le temps pour vous laisser tenter. (sbo)

Vidéo: watson
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